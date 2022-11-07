Belediyeciliğin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor! Başkan Erdoğan'dan Fatma Şahin'e 4 maddede belediyecilik tavsiyesi





Yaptığımız yatırımlara karşı çıkıyorlar. 1973'te Çengelköy'de eylem yaptılar. Aynı hikayeler. 1960'larda vatan caddesi yapıldığında buraya uçak mı inecek diye zihniyet. 1973'de köprü açılınca o dönemki başbakan mühendisler odasından kovuldu, köprüyü açtığı için. Hem yatırım yapıyoruz, milletimizin hayatını kolaylaştırıyoruz, bir taraftan muhalefetle uğraşıyoruz. 15 Temmuz şehitler köprüsünden 200 bin araç geçiyor. Devletin planlaması gerekiyor. Çünkü devlet gelişmeleri görüyor. 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldı. 240 bin araç geçiyor. Bu da yetmedi, planlı bir şekilde yatırım yapmak zorundayız. Avrasya tüneli geldi. 60 bin araç geçiyor. Marmaray'dan geçen hafta 1 milyon671 bin vatandaşımız kullandı. Müthiş rakamlar bunlar. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. O da yetmedi Yavuz Sultan Selim Köprüsü geldi. 120 bin araç geçiyor. Bunlar olmasaydı ne olurdu? Kitlenir kalırdık.



Yıllar önce Taksim'de Gezi olayları vardı. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen gruplar, şantiyemizi yaktı. Üçüncü köprüyü, İstanbul havalimanını yapmayın dediler. Dünyanın gıptayla baktığı İstanbul Havalimanında devletin cebinden bir kuruş çıkmadı. Üstüne milyarlarca lira gelir getirdi. Aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü.



İstanbul'da diğer yatırımlar olmasaydı, iki tane köprü olsaydı İstanbul kitlenir kalırdı. Türkiye vatanını milletini seven kadrolarla büyüyor. Minimum masraf maksimum kazançla bu yatırımları yaptık ve ülkemizin önünü açtık. Son yirmi yıldır planlı bir şekilde büyüyoruz. Tam 183 milyar dolarlık planlı bir şekilde yatırımlarımızı yaptık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Yılda 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladık.



Demir yolları yatırımları, 1950'leerden 2002 yılına kadar hiçbir yatırım yapılmadı. 2002 yılından sonra tüm demir yollarımızı yeniledik. 13 bin 100 kilometrelik demir yolu işletmeciliği yapıyoruz. Hava yolumuzu alt yapımızı tamamladık. 57'ye çıkardığımız havalimanı sayısı, yolcu sayısını 30 milyondan 210 milyona çıkardık. Haberleşme alt yapımızla bugünün ihtiyaçlarını karşılıyoruz ama önümüze gelecek ihtiyaç ve kapasite ihtiyaçlarını karşılamak için devam ediyoruz.



Ulaştırma sektörüne yatırım yaptığınızda üretimde tam 10 kat etki sağlıyorsunuz. Milli gelire 6 kat etki sağlıyorsunuz. 183 milyar dolarlık yatırım karşılığında 1 trilyon 138 milyar dolar üretime etkimiz olmuş. 548 milyar dolar da üretime etkimiz olmuş. Bu yatırımlar sayesinde 1 milyon kişiye de istihdam sağıyoruz. Bundan sonra da büyük hedeflerimiz var. 2053 yılına kadar bütün planlamalarımızı yaptık.





28 bin 500 kilometrenin üzerine çıkardığımız bölünmüş yol yapacağımız yatırımlarla birlikte 38 bin kilometreye çıkartacağız. 13 bin 22 kilometrenin üzerinde olan demiryolu hattını 28 bin 600 kilometreye çıkartacağız. 57 olan havalimanı 61'e çıkartacağız. Liman sayısını 217'den 255'e çıkartacağız.

183 milyar dolarlık yatırım 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırımla milli gelire 1 trilyon dolarlık katkımız olacak. Yine üretime 2 trilyon dolarlık katkımız olacak. İstihdama 28 milyon kişi katkımız olacak. 8 olan hızlı trene sahip ilimizin sayısı 52'ye çıkacak. Yıllık demir yolu yolcu sayısı 19. 5 milyon, 270 milyona çıkacak. Yapacağımız yatırımlarla hava yolu yolcu sayısını 344 milyona çıkartacağız. Demiryoluyla taşıdığımız yük miktarını 38 milyondan 444 milyona ulaştırmak için planlamalarımız yaptık.