Belediyeciliğin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor!

A Haber'in düzenlediği "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
A Haber Spikeri Erkan Tan'ın moderatörlüğünü yaptığı "21.Yüzyıl Belediyeciliği ve Yerel Yönetimler" konulu panelde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Fatma Şahin, Mamak Belediye Başkanı – ABB Ak Parti Grup Başkanı Vekili Murat Köse, Esenler Belediye Başkanı– İBB Ak Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu konuşmacı olarak katılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde flaş açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, "İyi belediyecilik iyi bir planlamadan geçiyor." dedi.
Karaismaioğlu'nun açıklamalarından satır başları;
2050'ye kadar ulaşıma talep iki katına çıkacak.
2030'da elektrikli araçların payı yüzde 15 olacak.
Scooter gibi araçlar kurallara uygun kullanılmalı.
Raylı sistem yatırımlarına öncelik verilmeli.
Marmaray'ı bir günde 671 bin kişi kullandı.
KİLİTLENİP KALIRDI
2002'den sonra yapılan yatırımların yapılmaması durumunda İstanbul'da trafiğin kilitleneceğini bir grafikle açıklayan Karaismailoğlu megakenttte yapılan yatırımlara dikkat çekti.
183 milyar dolarlık planlı yatırım yaptık.
Demiryolu ağırlıklı yatırım programına giriyoruz. 52 ilimiz yüksek hızlı trenle buluşacak.
2053'e kadar 197 milyar dolarlık yatırım yapacağız.