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    • 07.11.2022 06:59
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    • 07.11.2022 10:40
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    Bakan Karaismailoğlu'ndan Yerel Yönetimler Zirvesi'nde flaş açıklamalar

    Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde flaş açıklamalarda bulunuyor. İyi bir belediyeciliğin iyi bir planlamadan geçtiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "2050'ye kadar ulaşıma talep iki katına çıkacak." dedi.

    takvim.com.tr
    Yerel yönetimlerin geleceği masaya yatırılıyor!

    A Haber'in düzenlediği "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde flaş açıklamalarda bulunuyor.

    Bakan Karaismailoğlu, "İyi belediyecilik iyi bir planlamadan geçiyor." dedi.

    Karaismaioğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    2050'ye kadar ulaşıma talep iki katına çıkacak.

    2030'da elektrikli araçların payı yüzde 15 olacak.

    Scooter gibi araçlar kurallara uygun kullanılmalı.



    Raylı sistem yatırımlarına öncelik verilmeli.

    Marmaray'ı bir günde 671 bin kişi kullandı.



    KİLİTLENİP KALIRDI
    2002'den sonra yapılan yatırımların yapılmaması durumunda İstanbul'da trafiğin kilitleneceğini bir grafikle açıklayan Karaismailoğlu megakenttte yapılan yatırımlara dikkat çekti.

    183 milyar dolarlık planlı yatırım yaptık.



    Demiryolu ağırlıklı yatırım programına giriyoruz. 52 ilimiz yüksek hızlı trenle buluşacak.


    2053'e kadar 197 milyar dolarlık yatırım yapacağız.

        YAPILMASIN DEDİKLERİ KÖPRÜLER
        Yazın bazı günlerde 80 bin aracın Osmangazi Köprüsü'nü kullandığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bugün ihtiyacın yüzde 70'ini karşılayamayacaktı. Bu araçlar feribotlara akın edecekti. Siz istediğiniz kadar feribot koyun 70 bin araç o seyahatı yapamayacaktı. Seyahatler çileye dönüşecekti. " dedi.

        İstanbul Havalimanı dünyada transfer merkezi oldu.

        Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır.

        Gaziray gurur verici işlerimizinden bir tanesi.

        "21. Yüzyıl Belediyeciliği ve Yerel Yönetimler" paneline Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı- TBB Başkanı Fatma Şahin, Mamak Belediye Başkanı - ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Esenler Belediye Başkanı-İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu katılacak. "Geleceğin Belediyeciliğinde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" konulu panelde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuşmacılar arasında yer alacak.

        "Yerel Yönetimlerde Spor" konulu panelin konuşmacıları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin.

        "Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve Inovatif Uygulamalar" konulu panel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı ağırlayacak.



            "Sosyal Belediyecilikte Turizm ve Gastronomi" konulu panelin konuşmacıları Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan olacak.




            "Yenilenen ve Büyüyen Şehirler"             konulu panelde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan konuşacak.

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