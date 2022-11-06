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    • 07.11.2022 20:29
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    SON DAKİKA: Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Erdoğan’ın başkanlığında saat 16.20'de toplandı. Masada ise milyonları ilgilendiren konular var. Toplantıda EYT, taşerona kadro, başörtüsü düzenlemesi, enflasyonla mücadele, Rusya-Ukrayna gerilimi görüşülecek. Toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gözler kritik Kabine’de! Masada EYT, taşerona kadro...

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.20'de Beştepe'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ
    Türkiye'nin en büyük konut hamlesi olan "ilk evim ilk iş yerim" kampanyasının ilk temelini Ankara'da attık. Bugünden başlayarak 10 gün içinde 12 ilin kurasını noter huzurunda çekerek hak sahiplerini belirleyeceğiz. Aynı şekilde arsalar ve işyerleriyle ilgili süreç devam ediyor. Konut arsa ve işyerlerinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

    "TOGG 85 MİLYONUN BAŞARISIDIR"
    Her çalışmamız gibi Türkiye Yüzyılını da milletimizle birlikte hazırlıyoruz. 81 vilayet ve ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı beklentisini alacağız ve bunu somutlaştıracağız. Böylece seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı'na uygun bir şekilde çıkmayı planlıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl sevincini Togg'un Bursa Gemlik'teki fabrikasından banttan çıkış süreciyle taçlandırdık. Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle inşallah Şubat'ta satışı başlayacak Togg'a bundan sonraki sürecinde başarılar diliyoruz.

    "HEALT TÜRKİYE" MARKASI
    Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimin en önemli sembolleri, güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Şimdi de sağlık sistemimizi 'HelpTürkiye' başlığı altında küresel markaya dönüştürüyoruz. Bunun yanında 'HelpTürkiye' çatı markasıyla dünyada yıllık 100 milyar dolara yaklaşan sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı en yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

        CHP'NİN "CARİ AÇIK UYUŞTURUCUYLA KAPATILIYOR" İFTİRASI
        Polis Akademimizin 1 Kasım'daki töreninde emniyet teşkilatına katılan gençlerimizin sevincine ortak olduk. Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize ve hükümetimize iftira atanların sinsi emellerle hareket ettiğini belirtmek istiyoruz. Yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir. Türkiye geçmişten bugüne 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre hak ettiği imkanlardan eserlerden hizmetlerden mahrum kalmışlardır.

        "BUNLAR 15 TEMMUZ'DA DA FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORLARDI"
        Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla, yine aynı oyun sahnelenmeye başlandı. Ama bu defa açık net söylüyorum; başaramayacaklar. Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ'ın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Karabağ'ın işgaline karşı Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine veren görev buydu. Son örneğini uyuşturucu iftirasıyla aynı kirli oyunu bozacağız. Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ'ın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Karabağ'ın işgaline karşı Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine veren görev buydu. Son örneğini uyuşturucu iftirasıyla aynı kirli oyunu bozacağız.

        Bu sabah da MEB tarafından 2000 köy yaşam merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Köy Yaşam Merkezleri projesiyle okul altyapımız sebebiyle artık kullanılmayan köy okullarımızı yeniden aktif eğitim yeri haline getirmeyi planlıyoruz.

        Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği kritik süreç sosyal desteklerin önemi artırmaktadır. Biz de son dönemde sosyal yardımları artırdık. Yeni programlar geliştirdik. Yarın 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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