SON DAKİKA: Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'NİN "CARİ AÇIK UYUŞTURUCUYLA KAPATILIYOR" İFTİRASI

Polis Akademimizin 1 Kasım'daki töreninde emniyet teşkilatına katılan gençlerimizin sevincine ortak olduk. Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize ve hükümetimize iftira atanların sinsi emellerle hareket ettiğini belirtmek istiyoruz. Yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir. Türkiye geçmişten bugüne 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre hak ettiği imkanlardan eserlerden hizmetlerden mahrum kalmışlardır.

"BUNLAR 15 TEMMUZ'DA DA FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORLARDI"

Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla, yine aynı oyun sahnelenmeye başlandı. Ama bu defa açık net söylüyorum; başaramayacaklar. Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ'ın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Karabağ'ın işgaline karşı Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine veren görev buydu. Son örneğini uyuşturucu iftirasıyla aynı kirli oyunu bozacağız. Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ'ın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Karabağ'ın işgaline karşı Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine veren görev buydu. Son örneğini uyuşturucu iftirasıyla aynı kirli oyunu bozacağız.

Bu sabah da MEB tarafından 2000 köy yaşam merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Köy Yaşam Merkezleri projesiyle okul altyapımız sebebiyle artık kullanılmayan köy okullarımızı yeniden aktif eğitim yeri haline getirmeyi planlıyoruz.

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği kritik süreç sosyal desteklerin önemi artırmaktadır. Biz de son dönemde sosyal yardımları artırdık. Yeni programlar geliştirdik. Yarın 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.