Gözler kritik Kabine'de! Masada EYT, taşerona kadro, başörtüsü düzenlemesi var!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.
Önemli konuların görüşüleceği toplantıda, masada başörtüsü düzenlemesi, enflasyonla mücadele ve tahıl koridorunun tekrar açılması olmak üzere iç ve dış meseleler ele alınacak.
Gözler kritik Kabine'de! Masada EYT, taşerona kadro...
BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE
Başörtüsü ve aile düzenlemesi için taslak metin tamamlandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.
ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA
Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak.