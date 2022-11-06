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    • Güncel
    • 06.11.2022 13:41
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    • 06.11.2022 13:56
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    Gözler kritik Kabine'de! Masada EYT, taşerona kadro, başörtüsü düzenlemesi var!

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Masada ise milyonları ilgilendiren konular var. Toplantıda EYT, taşerona kadro, başörtüsü düzenlemesi, enflasyonla mücadele, Rusya-Ukrayna gerilimi görüşülecek. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

    Gözler kritik Kabine’de! Masada EYT, taşerona kadro...

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

    Önemli konuların görüşüleceği toplantıda, masada başörtüsü düzenlemesi, enflasyonla mücadele ve tahıl koridorunun tekrar açılması olmak üzere iç ve dış meseleler ele alınacak.

    Gözler kritik Kabine'de! Masada EYT, taşerona kadro...

    BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

    Başörtüsü ve aile düzenlemesi için taslak metin tamamlandı.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

    ENFLASYONLA MÜCADELE MASADA

    Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak.

        Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor.

        EYT VE KADRO ÇALIŞMALARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

        EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

        TOPLANTIDA DIŞ MESELELER DE ELE ALINACAK

        Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye öncülüğünde tahıl koridorunda krizin aşılması ele alınacak.
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            Haberler Güncel Gözler kritik Kabine'de! Masada EYT, taşerona kadro, başörtüsü düzenlemesi var!
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