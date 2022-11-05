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    TOKİ kura tarihleri belli oldu! TOKİ ilk evim kuraları ne zaman çekilecek? toki.gv.tr KURA SONUÇ SORGULAMA | 2022 Sosyal Konut il il kura tarihleri...

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesinde ilk kuraların7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini duyurdu. Peki, TOKİ kuraları ne zaman? TOKİ kura tarihleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOKİ kura tarihleri belli oldu! TOKİ ilk evim kuraları ne zaman çekilecek? toki.gv.tr KURA SONUCU SORGULAMA | 2022 Sosyal Konut il il kura tarihleri...

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesinde ilk kuraların7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini duyurdu.

    TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesinde ilk kuraların7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini duyurdu.

    İlk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirten Bakan Kurum, "Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

    Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel TOKİ kura tarihleri belli oldu! TOKİ ilk evim kuraları ne zaman çekilecek? toki.gv.tr KURA SONUÇ SORGULAMA | 2022 Sosyal Konut il il kura tarihleri...
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