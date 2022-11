KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS 2022 ortaöğretim sınavı sınava götürülecek belgeler neler?

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.