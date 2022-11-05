KPSS ortaöğretim baraj puanı 2022: KPSS'de memur olabilmek için kaç puan alınmalı? 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavlarında gerekli puanları almak zorundadır. KPSS lisans puanının açıklanmasıyla adaylar puan türlerinin neler olduğunu araştırmaya başladı.
KPSS ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI NEDİR?
Kamu kurumlarına alımlarda, KPSS sonuçları belirleyici oluyor. Kurumlar yayınladıkları ilanlarda puanları da belirtiyor. Bu bağlamda genellikle en az 60 ve üzeri puanla alımlar yapılıyor.
KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.