2022 KPSS 55,65,75 puanla nereye girebilirim? KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI || Kaç puanla nereye atanılır?

Sorusu 70 puan altında kalan adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlamasının ardından adaylar puanlarıyla nereye atanabileceklerini araştırıyorlar.
KPSS ORTAÖĞRETİM 55, 60, 65, 70 PUANLA NERELERE GİRİLİR?
Geçtiğimiz aylarda KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra almış olduğunuz puana göre o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada bulabilirsiniz.
KPSS P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından P94 puan türüyle alım yapan kurumlar merak konusu oldu. Yönetmelik kapsamında KPSS sonuçlarını esas alma durumunda kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm ortaöğretim kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında KPSSP94 puanı kullanılacaktır. İşte geçtiğimiz dönem yerleştirme yapılan en düşük puanlar;
İlk ve Acil Yardım En Düşük Atama Puanı: 77.35
Anestezi En Düşük Atama Puanı: 81.82
Çevre Sağlığı En Düşük Atama Puanı: 75.64