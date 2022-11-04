29 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla banttan inmişti! İşte Togg'un adım adım üretim aşaması

Togg, 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla banttan inmişti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg seri üretime hız kesmeden başladı.
TOGG NASIL ÜRETİLİYOR | VIDEO
TOGG NASIL ÜRETİLİYOR?
Bursa, Gemlik'te hız kesmeden üretilen Togg'dan çok özel bir paylaşım geldi.
Adım adım üretim aşamasının görüntülendiği videoda, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız." ifadeleri kullanıldı.
TOGG'UN RENKLERİ
Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.