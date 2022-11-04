2022 TOKİ Sosyal Konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ arsa ve iş yeri kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ başvuru işlemleri eylül ayında başlamıştı. İlk etapta ev başvuruları başladı. Sosyal konut başvuru işlemleri ise 31 Ekim günü son buluyor. 10 Ekim günü ise arsa ile işyeri başvuruları başlıyor.
TOKİ ARSA - İŞYERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Konut başvuru süreci ardından arsa ve işyeri başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Son başuru günü ise 7 Kasım olarak duyuruldu.
İşyeri başvurusunda bulunacaklar E-Devlet, il merkezindeki Halk Bankası, ilçelerdeki Ziraat Bankası Şubelerinden alınacak.
Arsa başvuruları da Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.
Arsa ve işyeri başvuru bedelleri de belli oldu. İşyeri için başvuru bedeli 2 bin TL iken arsa başvuru bedeli de 500 TL olarak duyuruldu.