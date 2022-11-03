İzmir Barosu'ndaki kimyasal provokasyonda flaş gelişme: Aryen Turan gözaltına alındı

22 Ekim'de İzmir Barosu Genel Kurulunda konuşması esnasında, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadesini kullanan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.
İZMİR BAROSU SEÇİMLERİNDE KİRLİ PROVOKASYON | VİDEO İZLE
Gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Baronun 22 Ekim'de, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın TSK hakkındaki iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, kısa süreli arbede yaşanmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Turan'ın konuşmasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi üzerine resen soruşturma başlatmıştı.
Ayrıca bir grup avukat Turan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
İZMİR BAROSU'NDA SKANDAL SÖZLER
İzmir Barosu'nda Türk Bayrağı'nın toplanarak gizlenmesinin ardından bir skandal da geçtiğimiz gün yapılan genel kurulda yaşandı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı iftirası Baro Genel Kurulu'na taşındı.
KİMYASAL SİLAH YALANINI DEVAM ETTİRDİ
Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'ndaki genel kurulda iki dönemdir baro yönetimini elinde bulunduran Çağdaş Avukatlar Grubu adaylarını desteklemek için kürsüye çıkan Özgürlük için Hukukçular Grubu'ndan Aryen Turan, "Uluslararası sözleşmelerde yasak olduğu belirtilmesine rağmen Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendiriliyor ancak yetkilerce bu bilgilerin soruşturulmasına dair yalanlamak dışında bir açıklama yapılmamıştır" iftirasını dile getirdi.