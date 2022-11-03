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    • 03.11.2022 21:22
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    • 03.11.2022 21:43
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    İzmir Barosu'ndaki kimyasal provokasyonda flaş gelişme: Aryen Turan gözaltına alındı

    Son dakika haberi! İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" ileri süren ve hakkında soruşturma başlatılan avukat Aryen Turan gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TSK’ya iftira atan avukat gözaltında!

    22 Ekim'de İzmir Barosu Genel Kurulunda konuşması esnasında, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadesini kullanan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.

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    Gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.

    NE OLMUŞTU?
    Baronun 22 Ekim'de, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın TSK hakkındaki iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, kısa süreli arbede yaşanmıştı.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Turan'ın konuşmasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

    Ayrıca bir grup avukat Turan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

    İZMİR BAROSU'NDA SKANDAL SÖZLER
    İzmir Barosu'nda Türk Bayrağı'nın toplanarak gizlenmesinin ardından bir skandal da geçtiğimiz gün yapılan genel kurulda yaşandı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı iftirası Baro Genel Kurulu'na taşındı.

    KİMYASAL SİLAH YALANINI DEVAM ETTİRDİ
    Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'ndaki genel kurulda iki dönemdir baro yönetimini elinde bulunduran Çağdaş Avukatlar Grubu adaylarını desteklemek için kürsüye çıkan Özgürlük için Hukukçular Grubu'ndan Aryen Turan, "Uluslararası sözleşmelerde yasak olduğu belirtilmesine rağmen Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendiriliyor ancak yetkilerce bu bilgilerin soruşturulmasına dair yalanlamak dışında bir açıklama yapılmamıştır" iftirasını dile getirdi.

        ELEBAŞI SLOGANLARI
        Terör örgütü ağzıyla konuşan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini suçlayan Turan'ın, Kürtçe "kadın, yaşam, özgürlük" anlamına gelen ve terör örgütü yandaşları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın da sık sık kullandığı "Jin jiyan azadi" sloganını atması tansiyonu iyice yükseltti. Turan'ın kürsüden inmesinin ardından salon karıştı. Arbede çıktı. Bu sırada Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi bazı avukatların "Jin jiyan azadi" sloganları atmayı sürdürdüğü görüldü.

        BİR HAFTA İÇİNDE 2 BÜYÜK SKANDAL
        Genel kurul öncesi İzmir Barosu'nda patlak veren Türk Bayrağı skandalı büyük yankı uyandırmıştı. Terörün siyasi ayağı HDP'nin desteğiyle yapılan ve terör suçlarından tutuklu veya hükümlü bulunanların yakınlarının İzmir Barosu önünde yaptığı eylemde Türk Bayrağı'nın sarılarak kapatıldığını gösteren fotoğraf büyük tepki toplamıştı.

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