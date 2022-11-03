İzmir Barosu'ndaki kimyasal provokasyonda flaş gelişme: Aryen Turan gözaltına alındı

İZMİR BAROSU'NDA SKANDAL SÖZLER

İzmir Barosu'nda Türk Bayrağı'nın toplanarak gizlenmesinin ardından bir skandal da geçtiğimiz gün yapılan genel kurulda yaşandı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı iftirası Baro Genel Kurulu'na taşındı.

KİMYASAL SİLAH YALANINI DEVAM ETTİRDİ

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'ndaki genel kurulda iki dönemdir baro yönetimini elinde bulunduran Çağdaş Avukatlar Grubu adaylarını desteklemek için kürsüye çıkan Özgürlük için Hukukçular Grubu'ndan Aryen Turan, "Uluslararası sözleşmelerde yasak olduğu belirtilmesine rağmen Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendiriliyor ancak yetkilerce bu bilgilerin soruşturulmasına dair yalanlamak dışında bir açıklama yapılmamıştır" iftirasını dile getirdi.