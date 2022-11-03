Çin'in roketi kontrolden çıktı! O tarihte çakılacak 🚀 Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?

ÇİN ROKETİ TÜRKİYE'YE Mİ DÜŞECEK?

Roket gövdesinin tam olarak nereye düşeceğini kimse bilmiyor. Ancak uzaydan gelen herhangi bir enkazın insanlara çarpması pek olası değil. Uzmanlar, kabaca 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March roket gövdesinin sadece ne kadarının Dünya'ya çarpacağını tahmin edebiliyor. Bir kısmı muhtemelen atmosferde ilerlerken yanacak, ancak roket gövdesi tamamen parçalanamayacak kadar büyük.