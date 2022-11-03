Bu hafta sonu yağmur var mı? İl İl GÜNCEL HAVA DURUMU || 5-6 Kasım 2022 hafta sonu HAVA DURUMU nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren başlayacağı belirtildi.
BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?
İstanbul'da önümüzdeki 5 günlük hava tahminlerine göre; sıcaklık hafta boyunca 18-21 derece arasında olacak. Gece saatlerinde en düşük sıcaklığı 10-12 derece arasında olması bekleniyor. Metropol kent İstanbul'da hafta sonu havanın yer yer sağanak yağış ver bulutlu olması bekleniyor.
KARADENİZ'DE KAR MI GELİYOR?
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı. Kar, tipinin de etkisiyle Ardahan-Şavşat kara yolunda trafikte aksamalara neden oluyor.