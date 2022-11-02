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    • 02.11.2022 13:21
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    • 02.11.2022 13:21
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    ÖDEMELER BU SENE YAPILACAK! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 2023 Mazot ve gübre desteğine ZAM! Mazot ve gübre desteği ne kadar, ne zaman yatacak?

    Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği öne çekildi. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? MAzot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Mazot ve gübre ödemeleri zamlandı!

    Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada "Çiftçilerimize yaptığımız desteklerin ödemesini öne çekiyoruz. Mazot ve gübre desteklerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız." ifadelerini kullandı. Ödemelerin yatmasını bekleyen vatandaşlar is ekonu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak, hububat üreten çiftçilere 2022 yılı dönemine ait mazot ve gübre destekleri 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödenecek. Bu nedenle kasım veya aralık ayında ödemelerin yapılması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanarak müjdeyi verdi;

    "Çiftçilerimize yaptığımız desteklerin ödemesini öne çekiyoruz. Mazot ve gübre desteklerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız."

        2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

        Geçtiğimiz aylarda mazot ve gübre desteği fiyatları konusunda da açıklama yapan Bakan Kirişçi; "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." demişti. Güncel gelişmelerden sitemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.

        BANKANIN KENDİ USUL VE MEVZUATLARI ESAS ALINACAK

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin hak edişlerine yönelik listeler bu yıl, destekleme ödeme takvimi ise 2023 yılında bankaya iletilecek.

        Kredinin kullandırılması, hak edişin tespitine ve üreticinin bankaya başvurmasına bağlı olacak. Bu karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil gibi işlemleri bankanın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülecek.

        Merkezi yönetim bütçe imkanları çerçevesinde krediler vadesinden önce kapatılabilecek.

        Banka tarafından karar kapsamında kullandırılan krediler nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihinde-erken kapatma olması durumunda kredinin kapatıldığı tarihte, banka tarafından uygulanan cari faiz oranları esas alınarak hesaplanacak. Bu kapsamda kredi kullanan tarımsal üreticiler adına Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine tefrik olunan ödenekten karşılanacak.

        KALAN VADEYE YÖNELİK ÖDEME YAPILMAYACAK

        Kredinin vadesinden önce kapatılması durumunda kalan vadeye yönelik olarak bankaya ilave herhangi bir ödeme yapılmayacak.

        Gelir kaybı ödemeleri, bankanın, bu karar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade sonuna-erken kapatma tarihine kadar hesaplanan ve ilgili dönem sonunda kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmelerini takiben gerçekleştirilecek.

        Bu karar kapsamındaki tarımsal destek ödemelerinin tamamlandığı tarihe kadar kullanılmayan krediler için bankaya ödeme yapılmayacak.
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        Haberler Güncel ÖDEMELER BU SENE YAPILACAK! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 2023 Mazot ve gübre desteğine ZAM! Mazot ve gübre desteği ne kadar, ne zaman yatacak?
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