2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda mazot ve gübre desteği fiyatları konusunda da açıklama yapan Bakan Kirişçi; "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." demişti. Güncel gelişmelerden sitemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.

BANKANIN KENDİ USUL VE MEVZUATLARI ESAS ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin hak edişlerine yönelik listeler bu yıl, destekleme ödeme takvimi ise 2023 yılında bankaya iletilecek.

Kredinin kullandırılması, hak edişin tespitine ve üreticinin bankaya başvurmasına bağlı olacak. Bu karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil gibi işlemleri bankanın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülecek.

Merkezi yönetim bütçe imkanları çerçevesinde krediler vadesinden önce kapatılabilecek.

Banka tarafından karar kapsamında kullandırılan krediler nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihinde-erken kapatma olması durumunda kredinin kapatıldığı tarihte, banka tarafından uygulanan cari faiz oranları esas alınarak hesaplanacak. Bu kapsamda kredi kullanan tarımsal üreticiler adına Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine tefrik olunan ödenekten karşılanacak.