Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada "Çiftçilerimize yaptığımız desteklerin ödemesini öne çekiyoruz. Mazot ve gübre desteklerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız." ifadelerini kullandı. Ödemelerin yatmasını bekleyen vatandaşlar is ekonu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak, hububat üreten çiftçilere 2022 yılı dönemine ait mazot ve gübre destekleri 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödenecek. Bu nedenle kasım veya aralık ayında ödemelerin yapılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanarak müjdeyi verdi;
"Çiftçilerimize yaptığımız desteklerin ödemesini öne çekiyoruz. Mazot ve gübre desteklerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız."