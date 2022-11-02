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    • Güncel
    • 02.11.2022 15:35
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    • 02.11.2022 15:35
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    Bu hafta sonu yağmur var mı? İl İl GÜNCEL HAVA DURUMU || 5-6 Kasım 2022 hafta sonu HAVA DURUMU nasıl olacak?

    Sıcaklıkların yavaş yavaş düşmesiyle kış kendini hissettirmeye başladı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar istanbul başta olmak üzeri hava durumunu araştırıyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bu hafta sonu yağmur var mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren başlayacağı belirtildi.

    BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

    İstanbul'da önümüzdeki 5 günlük hava tahminlerine göre; sıcaklık hafta boyunca 18-21 derece arasında olacak. Gece saatlerinde en düşük sıcaklığı 10-12 derece arasında olması bekleniyor. Metropol kent İstanbul'da hafta sonu havanın yer yer sağanak yağış ver bulutlu olması bekleniyor.

    KARADENİZ'DE KAR MI GELİYOR?

    Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı. Kar, tipinin de etkisiyle Ardahan-Şavşat kara yolunda trafikte aksamalara neden oluyor.

        BU HAFTA YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesinde hafta sonunun parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
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        Haberler Güncel Bu hafta sonu yağmur var mı? İl İl GÜNCEL HAVA DURUMU || 5-6 Kasım 2022 hafta sonu HAVA DURUMU nasıl olacak?
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