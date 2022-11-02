Başkan Erdoğan'dan canlı yayında EYT, asgari ücret ve toplu sözleşme sinyali? Tespit çalışmaları ne durumda? Ne zaman sonuçlanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATV, A Haber, A Para ve A News'in ortak canlı yayınına konuk olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



EYT, ASGARİ ÜCRETİ SİNYALİ

Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor.Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız."



EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Bakan Bilgin "Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar.Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım" dedi.

