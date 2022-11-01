Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.11.2022 14:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2022 14:37
    ABONE OL

    12 Kasım saat 18.57 anlamı ne, o gün ne olacak? 12 Kasım saat 18.57'de ülke genelinde ne yapılacak? Tüm telefonlara aynı anda...

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama sonrası milyonlarca kişi 12 Kasım hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda arama motorlarında, "12 Kasım saat 18.57'de ne olacak, anlamı ne? 12 Kasım'da saat 18.57'de ülke genelinde ne yapılacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    12 Kasım saat 18.57 anlamı ne, o gün ne olacak?

    Milyonlarca kişi arama motorunda 12 Kasım'da ne olacğaı hakkında araştırmalara başladı. Bakan Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"na katıldı. Orada yaptığı açıklamanın ardından, "12 Kasım saat 18.57 anlamı ne, o gün ne olacak?" soruları gündeme geldi. işte ayrıntılar.

    BAKAN SOYLU'NUN 12 KASIM AÇIKLAMASI!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da, 18.57´de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"na katıldı.

    Bakan Soylu, Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım'da saat 18.57'de Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı.

    Bakan Soylu şunları söyledi:

    "Bizim ülke tatbikatımız 12 Kasım'da Düzce depreminin yıldönümünde ülke tatbikatı yapılacak. Saat 18.57'de. Türkiye'nin tüm bölümlerinde tatbikat yapacağız. Çök-kapan-tutun. Bunun tatbikatını yapacağız. Radyolar anons geçecektir. Televizyonlar otomatik olarak geçecekler. Bütün Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak. Hem polis hem jandarma telsizini konuşturdular. Şimdi savunma sanayi iki telsizin afet anında birbiriyle konuşturabilecek bir altyapıyı oluşturmuş oldu."

        DÜZCE DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ YILINDA OLDU?

        30 saniye süren deprem, Kaynaşlı'yı yerle bir ederken, Bolu'nun bir bölümünde de can ve mal kayıplarına neden oldu. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre 845 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 4 bin 948 kişi yaralandı. 12 bin 939 ev ve 2 bin 450 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

        17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden 87 gün geçtikten sonra, henüz depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde ikinci bir deprem meydana geldi: 12 Kasım 1999...Bu kez depremin merkez üssü Düzce'ydi...Saatler 18.57'yi gösterdiğinde, Düzce kuvvetli bir darbe ile sarsıldı ve yıkıldı. Bu kez 17 Ağustos depreminden daha büyük şiddetle sarsılan Düzce 30 saniye içinde adeta yerle bir oldu. Merkez üssü Düzce olan deprem, Kaynaşlı'yı da yerle bir ederken, Bolu'nun da bir bölümünde can ve mal kayıplarına neden oldu.



        17 Ağustos depremi ile kurulan çadırkentler bu kez daha yaygın olarak kurulmaya başlandı. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından ilk anda hemen hemen her mahallede, her geniş alanda çadırkentler oluşturuldu. Yine 17 Ağustos depremi ile inşaasına başlanan ve kalıcı konutlara geçinceye kadar depremzedelerin yaşamlarının rahat sürdürmelerini sağlamak amacıyla prefabrike konutların yapımına hız verildi ve sayıları arttırıldı. Depremin hemen erkesi günü başta Kızılay olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel bazı kuruluşlar tarafından sıcak yemek verilmeye başlandı. Depremzedelerin giyim ve kuşamları için LDKM (Lojistik Destek ve Koordinasyon Merkezi) aracılığı ile istisnasız tüm depremzedelere her türlü giyecekleri birkaç kez ihtiyaçlarında ötesinde dağıtım yapıldı. Depremzedelerin kışı sıcak bir ortamda geçirmeleri için katalitik ve elektrikli ısıtıcılar dağıtılıp, tüm kış boyunca her ay 4 tüp verildi. Yine bir yıl boyunca depremde evini kaybeden ve orta hasarlı olanlara ayda 100 Milyon TL. olmak üzere ödeme yapıldı. Konutları orta ve az hasarlı olanlara onarım yardımı yapıldı.

        Kalıcı konutlar için seçilen alan İlimiz merkezinin kuzeydoğusunda olup, merkeze yaklaşık 6 km. mesafede Nalbantoğlu ve Sallar köyleri arasında 329 hektarlık bir alandır.
        Depremin Büyüklüğü : 7.2
        Enlem-Boylam : 40.768 Kuzey-31.148 Doğu
        Odak Derinliği (h) : 14 km.
        Faylanma Mekanizması : 1. Düzlem : 276/59/-167

        Düzlem : 179/79/-32
        Yüzey Kırığı : karada gözlenen 45-50 km.
        Maksimum Yanal Atım : 1)-4.20 m. Düzce fayı doğu ucunda
        2)-5.40 m. Düzce güneyi
        3)-Batı ucunda, sağ yönlü yanal atım miktarı: 3 m.
        4)-Eğim-yönlü düşey atım: 2.5 m.
        5)-Doğu ucunda: sağ yönlü yanal atım miktarı:4.20m.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Deniz Baykal CHP’den istifa mı ediyor?
        Haberler Güncel 12 Kasım saat 18.57 anlamı ne, o gün ne olacak? 12 Kasım saat 18.57'de ülke genelinde ne yapılacak? Tüm telefonlara aynı anda...
            SON DAKİKA