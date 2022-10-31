Yılın fıkrası adayı! Kemal Kılıçdaroğlu 'Erdoğan aday olmamdan çok korkuyor' dedi

CHP lideri, "Bir de Kemal'i deneyin" dedi. Ancak altılı masadan veto yedi! Issız aday haline gelince ne yapacağını bilemedi.



"Erdoğan benden korkuyor" deyince sosyal medyayı kırdı geçirdi. Art arda yorumlar geldi: Fıkra bu kadar!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN