CHP lideri, "Bir de Kemal'i deneyin" dedi. Ancak altılı masadan veto yedi! Issız aday haline gelince ne yapacağını bilemedi.
"Erdoğan benden korkuyor" deyince sosyal medyayı kırdı geçirdi. Art arda yorumlar geldi: Fıkra bu kadar!
- Güncel
- 31.10.2022 Gazete
Yılın fıkrası adayı! Kemal Kılıçdaroğlu 'Erdoğan aday olmamdan çok korkuyor' dedi
Kılıçdaroğlu, adaylık için altılı masadan onay alamadı! 'Erdoğan, aday olmamdan çok korkuyor' deyince yorumlar patladı: Yok artık! İşte tüm detaylar...
CHP lideri, "Bir de Kemal'i deneyin" dedi. Ancak altılı masadan veto yedi! Issız aday haline gelince ne yapacağını bilemedi.