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    Yılın fıkrası adayı! Kemal Kılıçdaroğlu 'Erdoğan aday olmamdan çok korkuyor' dedi

    Kılıçdaroğlu, adaylık için altılı masadan onay alamadı! 'Erdoğan, aday olmamdan çok korkuyor' deyince yorumlar patladı: Yok artık! İşte tüm detaylar...

    Yılın fıkrası adayı!

    CHP lideri, "Bir de Kemal'i deneyin" dedi. Ancak altılı masadan veto yedi! Issız aday haline gelince ne yapacağını bilemedi.

    "Erdoğan benden korkuyor" deyince sosyal medyayı kırdı geçirdi. Art arda yorumlar geldi: Fıkra bu kadar!

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    Haberler Güncel Yılın fıkrası adayı! Kemal Kılıçdaroğlu 'Erdoğan aday olmamdan çok korkuyor' dedi
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