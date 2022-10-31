Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.10.2022 14:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2022 15:00
    ABONE OL

    Tahıl koridoru diplomasisi! Bakan Çavuşoğlu kritik görüşmeyi duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

    Son dakika haberi! Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından Türkiye'nin telefon diplomasisi devam ediyor. Dünya Rus mevkidaşı ile görüşen Bakan bugün de Ukrayna Savunma ve Altyapı bakanlarıyla görüştü. Öte yandan Avrupa ve ABD gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD'den yapılan açıklamada Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz." ifadeleri kullanıldı. Son olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye’den tahıl koridoru diplomasisi!

    Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından Türkiye'nin telefon diplomasisi devam ediyor.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU KRİTİK GÖRÜŞMEYİ DUYURDU | VİDEO

    BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN VE ZELENKİY İLE GÖRÜŞECEK
    Son olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti.

    Bakan Çavuşoğlu, "Rusya tahılı ve gübresi önündeki engel de kaldırılmalı. Yoluna koyacağımıza inanıyoruz, herkesin yararına olur." dedi.

    Dün Rus mevkidaşıyla görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün de Ukrayna Savunma ve Altyapı bakanlarıyla görüştü.

    TÜRKLERE GÜVENİMİZ SONSUZ"
    ABD'den yapılan açıklamada Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz." ifadeleri kullanıldı.

    Bakan Akar'dan flaş "tahıl koridoru" açıklaması!

    Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan katıldığı toplantıda savunma ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklamasının ardından yaşanan gelişmelere değinen Akar "Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Bu durumda sıkıntı daha da artacak" diye konuştu.

    "UKRAYNALI YETKİLİLERLE DE GÖRÜŞÜYORUZ"
    Bu sorunun çözümünün önemine değinen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki görüşmelerine vurgu yapan Akar, "Ukraynalı yetkililerle de görüşüyoruz. Biz yine her zaman olduğu gibi barıştan, uzlaşmadan, işlerin normal yürümesinden yana çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.



        Akar, oluşturulan tahıl koridoru kapsamında şu ana kadar 409 gemi ile yaklaşık 9,3 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarından taşındığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

        "Bunun devam etmesi lazım. Bu inisiyatifin askıya alınması ne Rusya'nın ne Ukrayna'nın ne de kimsenin yararına olacak. Bununla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Onlarla görüşüp bu inisiyatifin devam etmesini sağlamaya gayret göstereceğiz. Bu inisiyatifin askıya alınması tüm insanlığı etkiliyor. Taraflara kararlarını gözden geçirmelerini hatırlatıyoruz. Türkiye olarak hem ateşkes hem tahıl inisiyatifi konusunda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, yapma gayreti içindeyiz. Bir an önce çatışmanın sona ermesi için de bize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesi lazım."

        RUSYA'DAN AÇIKLAMA
        Rusya'dan yapılan açıklamada, ise, "Tahıl koridoru anlaşması riskli ve garantisiz. Ukrayna'nın attığı adımlar anlaşmaya zarar verdi. Gemilerin güvenliğini taahhüt edemediğimiz için koridorun açık kalması zor." ifadeleri kullanıldı.

        TAHIL KORİDORU DİPLOMASİSİ
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü. Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.

        Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

        UKRAYNA SAVUNMA VE ALTYAPI BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

        Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, "Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara emniyetle sevk ederek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, Karadeniz koridorunun tahıl nakli için karayolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğu, Tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği" ifade edildi.

        Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.



            BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefon görüşmesinde tahıl koridoru, Kafkasya'daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel iş birliği platformu toplantısı ele alındı. Çavuşoğlu ayrıca İranlı ve Panamalı mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



            İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla yaptığı telefon görüşmesinde ise bu göreve yeni gelen mevkidaşını tebrik etti.

            TÜRKİYE'DEN TAHIL KORİDORU UYARISI
            Türkiye, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından, İstanbul Boğazı'nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin "seyir riski oluşturduğu" uyarısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin bir başarı olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söyledi.

            Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda varılan anlaşmayla şimdiye kadar 9,5 milyon ton tahıl ve gıda ihracatının gerçekleştiğini belirten Sinirlioğlu, bu anlaşmayla aynı zamanda gıda fiyatlarının düştüğünü ifade etti. Sinirlioğlu, anlaşma sayesinde BM Dünya Gıda Programının bazı ülkelere kıtlık başlamadan müdahale edebildiğini, Afganistan'dan Etiyopya'ya, Somali'den Yemen'e dünyanın dört bir yanında çocukların Karadeniz Tahıl Girişiminden faydalandığını aktardı.

            Kış yaklaşırken anlaşma sayesinde yapılabilen tahıl ve gıda ihracatına daha fazla ihtiyaç duyulacağına işaret eden Sinirlioğlu, gıda fiyatlarının artmasının yüksek enflasyon nedeniyle halihazırda zor durumda olanları daha fazla etkileyeceğini vurguladı.

            Sinirlioğlu, "Bu sabah yerel saat itibariyle İstanbul çevresinde denetim için bekleyen yüklü 97 gemi ve gelen 15 gemi var. İstanbul Boğazı çevresinde demirleyen gemiler seyir riski oluşturuyor." ifadelerini kullanarak, gemilerin hareket edebilmesi için Türkiye'nin BM ile çalıştığını dile getirdi.

            Ukrayna ve Rusya'nın ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılabilmesi için varılan iki anlaşmanın uygulanmasının önündeki engellere çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Sinirlioğlu, Türkiye'nin hem tahıl anlaşması, hem de savaşın sona ermesi için çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

                PUTİN'DEN TAHIL AÇIKLAMASI
                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmanın bölgedeki Rus gemilerinin güvenliği nedeniyle askıya alındığını belirterek, "Tahıl anlaşmasına katılımımızı durdurduğumuzu söylemiyoruz. Ara verdiğimizi söylüyoruz." dedi.

                Rusya'nın, askıya aldığı Ukrayna tahıl çıkışını sağlayan anlaşma kapsamında gönderilen tahılların yoksul ülkelere gitmediğini belirten Putin, "Ancak askıya alınmasının ana sebebi bu değil. Sebebi, Ukrayna tarafından Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun gemilerine karşı başarısız da olsa başlatılan saldırıdır. Hem su altındaki hem de havadaki insansız araçlar, Ukrayna tahılının taşındığı koridoru kısmen kullandılar." diye konuştu.

                Putin, söz konusu durumun Rus savaş gemileri ve sivil gemilere yönelik tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "Tahıl anlaşmasına katılımımızı durdurduğumuzu söylemiyoruz, hayır. Ara verdiğimizi söylüyoruz. Birleşmiş Milletler bu anlaşmanın taraflarından. Ukrayna ile çalışsınlar ve Ukrayna, sivil gemilere veya Rus tedarik gemilerine herhangi bir tehdit yaratmayacağını garanti etmelidir." dedi.


                AB'DEN RUSYA'YA "TAHIL KORİDORUNU UYGULA" ÇAĞRISI
                Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya almasını kınadı ve tahıl koridoru anlaşmasını acilen uygulamasını istedi.

                ABD: KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ'NİN YERİNİ ALACAK ALTERNATİF YOK
                ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna tahılını ülke dışına çıkarmak üzere Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alabilecek bir alternatif olmadığını belirterek, Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz." ifadelerini kullandı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Yürek Çıkmazı
                Haberler Güncel Tahıl koridoru diplomasisi! Bakan Çavuşoğlu kritik görüşmeyi duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
                    SON DAKİKA