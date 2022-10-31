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    • 31.10.2022 13:47
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    • 31.10.2022 13:47
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    Askerlik yol parası YATTI MI, ne zaman yatar? Askerlik yol izni kaç gün 2022? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama!

    Askerlik yol parası hakkında bazı bilgiler merak ediliyor. Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte askerlik yol izni ve yol parası hakkında silah altına alınacak gençler araştırma yapmaya başladı. Bilindiği gibi askerlere kilometre hesabın göre yol izni veriliyor. Ayrıca askerlerin gideceği mesafe hesaplanarak yol parası ödeniyor. Peki, Askerlik yol parası YATTI MI, ne zaman yatar? Askerlik yol izni kaç gün 2022? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama!

    takvim.com.tr
    Askerlik yol parası YATTI MI, ne zaman yatar?

    Askere giderek vatani görevini yerine getirecek vatandaşların görev yerleri belli oluyor. Silah altına alınacak gençlerin merak ettiği bir diğer konu ise askerlik yol parası ve askerlik yol izni oldu. Ödenen miktar ve verilen izin gidilen kilometre miktarına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Askerlik yol parası YATTI MI, ne zaman yatar? Askerlik yol izni kaç gün 2022? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama!

    ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?

    Sevke ilişkin yol masrafı sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaba aktarılmaktadır.

    ASKERLİK YOL İZNİ NE KADAR?

    800 kilometreden daha az seyahat edilecekse 1 gün,

    800 kilometre ile 1600 kilometre arasında seyahat edilecekse 2 gün,

    1600 kilometreden daha fazla seyahat edilecekse 3 gün yol izni verilir.

        YOL MASRAFI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

        Yol masrafı PTT'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir PTT şubesine başvuruda bulunularak; kimlik belgesi ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafı alınabilir.

        ASKERLİK CELP TARİHLERİ

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) sevk tarihi: 10 Kasım 2022

        Er (2'nci Grup) sevk tarihi: 08 Aralık 2022

        Er (3'üncü Grup) sevk tarihi: 05 Ocak 2023
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        Haberler Güncel Askerlik yol parası YATTI MI, ne zaman yatar? Askerlik yol izni kaç gün 2022? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama!
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