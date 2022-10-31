Askere giderek vatani görevini yerine getirecek vatandaşların görev yerleri belli oluyor. Silah altına alınacak gençlerin merak ettiği bir diğer konu ise askerlik yol parası ve askerlik yol izni oldu. Ödenen miktar ve verilen izin gidilen kilometre miktarına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Askerlik yol parası YATTI MI, ne zaman yatar? Askerlik yol izni kaç gün 2022? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama!
ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?
Sevke ilişkin yol masrafı sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaba aktarılmaktadır.
ASKERLİK YOL İZNİ NE KADAR?
800 kilometreden daha az seyahat edilecekse 1 gün,
800 kilometre ile 1600 kilometre arasında seyahat edilecekse 2 gün,
1600 kilometreden daha fazla seyahat edilecekse 3 gün yol izni verilir.