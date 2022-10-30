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    • 30.10.2022 08:30
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    TOGG amblemi anlamı nedir? TOGG logosu ne anlama geliyor? TOGG ne demek, açılımı ne? Ortakları kimler, TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

    Yerli otomobil TOGG için nefesler tutuldu. Bugün büyük bir gurur yaşayacak olan Türkiye, bir yanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken diğer yandan da yerli otomobil Togg’un ilk aracının banttan inişinin gururunu paylaşacak. 4 yıllık projede sona gelindi. Bu gelişmelerle birlikte TOGG hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, TOGG amblemi anlamı nedir? TOGG logosu ne anlama geliyor? TOGG ne demek, açılımı ne? Ortakları kimler, TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    TOGG amblemi anlamı nedir? TOGG logosu ne anlama geliyor?

    2019 yılında ilk adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de ise temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor. Yerli otomobilimiz hakkında bazı bilgiler merak edildi. İsim anlamı, amblemi ve ortakları hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, TOGG amblemi anlamı nedir? TOGG logosu ne anlama geliyor? İşte detaylar!

    TOGG AÇILIMI NEDİR?

    TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

    TOGG NE DEMEK?

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kısaca Togg, otomobil üretici şirketinin adı. Ağustos 2020'de şirketin Togg markasıyla üretim yapmasına karar verildi.

    18 Aralık 2021 tarihinde Togg'un yeni logosu tanıtıldı. Logodaki karşılıklı iki ok, Doğu ve Batı kültürlerinin birleşimini temsil ediyor.

        TOGG ÖZELLİKLERİ

        'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini de tanıtan Togg, dikkatleri üzerine çekiyor. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri:

        Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

        Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

        Aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

        Ön cam, elektrikli mimariyle uyumlu şekilde baştan tasarlanırken; jantlar çok kollu lale özelliğini taşıyor.

        İç mekanlarda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor.

        Orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla, kapılar bir kitap gibi açılıyor.

        Otomobil, yol durumuyla ilgili detayları sadece iç panellerde fiziki değil; sanal olarak hologram teknolojisi ile aktarmaya uygun tasarlandı.

        Holografik asistan teknolojisi ile sürücü, gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan gösterge ekranında verilen bilgilere erişiminin dışında yol ve çevresel faktörler hakkında da detaylı bilgi edinebilecek

        Otomobil park etme gibi birçok işlemi sürücüye gerek kalmadan kendi yapabilecek.

        Teknik özellikler, akıllı telefonlardaki güncellemelerle yapıldığı gibi uzaktan da yenilenebilecek.

        Yapay zeka, klasik Türk müziğinin 2500 eserini öğrenerek Togg'a özel bir beste yaptı.

        TOGG'UN ORTAKLARI KİMLER?

        CEO : Mehmet Gürcan Karakaş

        Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu

        Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan

        Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk

        Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı

        Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir

        Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç

        Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş

        Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça

        Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz

        Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu

        Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal

        Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.

        TOGG fiyatı ne olacak? TOGG CEO'sundan beklenen fiyat açıklaması geldi!

        TOGG CEO'SU MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ HAYATI

        Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan'da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş'de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach'ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı. 1995 yılında Bursa'da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal'da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye'ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch'un Almanya'daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.
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        Haberler Güncel TOGG amblemi anlamı nedir? TOGG logosu ne anlama geliyor? TOGG ne demek, açılımı ne? Ortakları kimler, TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?
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