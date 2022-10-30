İki üniversiteye yeni rektör atama kararı Resmi Gazete'de! İşte diğer atamalar...





Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Murat Süt'ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Soykan'ın ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakılmanın sağlanması amacıyla "Çorum ili Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin kurulmasına izin verildi. İzin, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince izin verildiği belirtildi.