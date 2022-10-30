İki üniversiteye yeni rektör atama kararı Resmi Gazete'de! İşte diğer atamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lokman Hekim Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi'ne yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.
Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Arslan, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar, merkeze alındı.
Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Begeç, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Elif Kurşunlu, Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Öztürk, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Şen, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkinler Genel Müdürlüğüne Hasan Ünsal atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Bölge Müdürlüğüne Esen Diler, Bursa Bölge Müdürlüğüne Ali Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Bölge Müdürlüğüne Mücahit Taşkın, Samsun Bölge Müdürlüğüne Ebu Bekir Ayrancı atandı.