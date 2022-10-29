TOGG fiyat listesi ve modelleri netlik kazanmaya başladı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG için nefesler tutuldu. Peki, TOGG fiyatları ne kadar? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? İşte detaylar...

TOGG 2022 FİYAT LİSTESİ



TOGG satış fiyatı henüz netleşmedi. Aracın kendi piyasasındaki diğer araç guruplarıyla fiyat anlamında yarışacağı söyleniyor. Yeni yılı takiben seri üretime geçince net fiyatlarının kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İşte TOGG klasmanındaki araçların fiyat listesi;