TOGG fiyat listesi ve modelleri netlik kazanmaya başladı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG için nefesler tutuldu. Peki, TOGG fiyatları ne kadar? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? İşte detaylar...
TOGG 2022 FİYAT LİSTESİ
TOGG satış fiyatı henüz netleşmedi. Aracın kendi piyasasındaki diğer araç guruplarıyla fiyat anlamında yarışacağı söyleniyor. Yeni yılı takiben seri üretime geçince net fiyatlarının kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İşte TOGG klasmanındaki araçların fiyat listesi;
TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
TOGG tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz."
TOGG ÖZELLİKLERİ
🔸Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı,
🔸Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor,
🔸 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak,
🔸30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır,
🔸İki farklı motor gücüne sahiptir,
🔸Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak,
🔸Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.