TOGG amblemi anlamı nedir? TOGG logosu ne anlama geliyor? TOGG ne demek, açılımı ne? Ortakları kimler, TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

TOGG ÖZELLİKLERİ

'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini de tanıtan Togg, dikkatleri üzerine çekiyor. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri:

Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

Aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

Ön cam, elektrikli mimariyle uyumlu şekilde baştan tasarlanırken; jantlar çok kollu lale özelliğini taşıyor.

İç mekanlarda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor.

Orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla, kapılar bir kitap gibi açılıyor.

Otomobil, yol durumuyla ilgili detayları sadece iç panellerde fiziki değil; sanal olarak hologram teknolojisi ile aktarmaya uygun tasarlandı.

Holografik asistan teknolojisi ile sürücü, gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan gösterge ekranında verilen bilgilere erişiminin dışında yol ve çevresel faktörler hakkında da detaylı bilgi edinebilecek

Otomobil park etme gibi birçok işlemi sürücüye gerek kalmadan kendi yapabilecek.

Teknik özellikler, akıllı telefonlardaki güncellemelerle yapıldığı gibi uzaktan da yenilenebilecek.

Yapay zeka, klasik Türk müziğinin 2500 eserini öğrenerek Togg'a özel bir beste yaptı.