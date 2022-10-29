Bir hayal gerçek oldu! Muhalefet karşı çıktı ama engelleyemedi: İşte Türkiye'nin yerli otomobilin serüveni

Türkiye'nin 60 yıllık rüyası bugün gerçek oluyor. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ortaklığı ile 2019 yılında ilk adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de ise temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor.
TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİL SERÜVENİ | VİDEO İZLE
İLK ÇAĞRIYI 2011'DE YAPTI
Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin yerli otomobil için defalarca çağrı yapmıştı. Erdoğan, 20 Ocak 2011'deki TÜSİAD toplantısında yaptığı ilk çağrıda, "Şurada bir yerli otomobili üretelim ve dünyaya diyelim ki "Bu da artık bizim otomobilimiz" Şu anda otomotiv sektörünün içerisinde olan babalar burada. Bu işi halledelim" demişti.
HER DAİM BÖYLE BİR KONUDA BİLESİNİZ Kİ YANINIZDAYIZ
Bu çağrıdan 6 yıl sonra TOBB toplantısında yaptığı ikinci çağrıda ise, "Buradan bir teklifim var. Gelin şu yerli yüzde 100 üretimi olan otomobilimizi Türkiye Odalar ve Borsalar camiası içerisinde çıkartalım. Biz her an, her daim böyle bir konuda bilesiniz ki yanınızdayız." ifadelerini kullanmıştı.