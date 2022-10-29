2023 Recep ayı ve Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak? Diyanet Dini Günler Takvimi 2023!

Mevlid Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte akıllara Üç aylar geldi. Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç aylar, Regâib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte merak edilenler!
Üç aylar başlangıcı öncesi geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayını geride bıraktık. Üç ayların ilki olan Recep ayı ise Hicri takvime göre yedinci ay... Buna göre Muharrem ayı 30 Temmuz'da başladığı göz önüne alındığında üç aylar 2023 yılının ilk günlerinde başlamış olacak.
Peki, üç aylar yani 1444. Hicri yılının Recep ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre Recep ayı başlangıç tarihi...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor. Dolayısıyla Üç aylar 2023 yılında 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günü
Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak.