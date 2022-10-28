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    • 28.10.2022 23:15
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    • 28.10.2022 23:15
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    29 Ekim Cumartesi trafiğe kapalı yollar LİSTESİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı, hangileri açık? İstanbul canlı trafik haritası!

    Bugün Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşıyor. İstanbul ve Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. Herkesin merak ettiği soru ise hangi yollar kapatılacak? İşte Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar...

    takvim.com.tr
    29 Ekim Cumartesi trafiğe kapalı yollar LİSTESİ!

    İstanbul'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' tören kutlamaları için alınan tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollardan geçmeye çalışan sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı, hangileri açık?

    İSTANBUL CANLI TRAFİK DURUMU!

    29 EKİM 2022 CUMARTESİ HANGİ YOLLAR KAPALI?

    29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren;

    Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

    İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

    Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağıarası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

    İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

    Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

    Çankırı Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

        GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile burayaaçılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

        Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millîİrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

        Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

        Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

        (İhtiyaç olması halinde) Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

        (İhtiyaç olması halinde) Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

        Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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        Eren Holding
        Haberler Güncel 29 Ekim Cumartesi trafiğe kapalı yollar LİSTESİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı, hangileri açık? İstanbul canlı trafik haritası!
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