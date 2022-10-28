29 Ekim Cumartesi trafiğe kapalı yollar LİSTESİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı, hangileri açık? İstanbul canlı trafik haritası!

İstanbul'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' tören kutlamaları için alınan tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollardan geçmeye çalışan sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı, hangileri açık?
İSTANBUL CANLI TRAFİK DURUMU!
29 EKİM 2022 CUMARTESİ HANGİ YOLLAR KAPALI?
29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren;
Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağıarası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,
Çankırı Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,