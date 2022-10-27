6'lı masada 'Hüseyin Baş' çıkmazı! Saddet Partisi istemedi İYİ Parti 'gelin' dedi

Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masada adaylık kavgası sürerken bu kez 'Hüseyin Baş' krizi patlak verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sekizinci kez bir araya gelecek.
DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki toplantı, 14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak.
MASAYA HÜSEYİN BAŞ BOMBASI
6'lı muhalefet 8 aydır toplanmasına rağmen adayını belirleyemezken son toplantı öncesi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yaptığı açıklama ve sonrasında İYİ Parti'nin yaptığı hamle masaya bomba gibi düştü.
BTP Genel Başkanı Baş, FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu 'Çalar Saat' programına katıldı.
SAADET VETO ETTİ: FAZLA ATATÜRKÇÜLER
Burada Millet İttifakı'na girme talebi hakkında konuşan Baş dün katıldığı yayında geçmişte Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'Fazla Atatürkçüler' denerek reddedildiklerini açıkladı.
Baş şu ifadeleri kullandı:
"Bire bir ben Temel Bey'e bir aracıyı gönderdim. Bir sor; 'ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?' Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu.