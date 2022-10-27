6'lı masada 'Hüseyin Baş' çıkmazı! Saddet Partisi istemedi İYİ Parti 'gelin' dedi

SAADET VETO ETTİ: FAZLA ATATÜRKÇÜLER

Burada Millet İttifakı'na girme talebi hakkında konuşan Baş dün katıldığı yayında geçmişte Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'Fazla Atatürkçüler' denerek reddedildiklerini açıkladı.

Baş şu ifadeleri kullandı:

"Bire bir ben Temel Bey'e bir aracıyı gönderdim. Bir sor; 'ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?' Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu.