29 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Sürat, MNG, PTT, Yurtiçi Kargo...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için nefesler tutuldu. Cumartesi günü kargo işi olanlar konu hakkında araştırmalara başladı. İşte detaylar...
29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI
28 Ekim Cuma günü kamu daireleri hizmetlerini yarım gün olarak yapacak. Öte yandan kurumsal firmalar başta olmak üzere pek çok özel sektör firması, 28 Ekim tarihinde yarım gün mesai yapacak. Cumartesi gününe denk gelen 29 Ekim tarihinde de kamu daireleri normal şartlarda da olduğu gibi çalışmalarını yapmayacak.
Özel sektör firmalarında da pek çok yerin tatil ve yarım gün olarak çalışmalarını sürdüreceği 29 Ekim tarihinde kargolar hizmet vermeyecek.