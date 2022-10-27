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    • 27.10.2022 16:15
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    29 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Sürat, MNG, PTT, Yurtiçi Kargo...

    Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim'de kargoların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. KArgo işi olanlar konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 29 Ekim kargolar açık mı? 29 Ekim kargolar kaça akdar açık olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    29 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Sürat, MNG, PTT, Yurtiçi Kargo...

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için nefesler tutuldu. Cumartesi günü kargo işi olanlar konu hakkında araştırmalara başladı. İşte detaylar...

    29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI

    28 Ekim Cuma günü kamu daireleri hizmetlerini yarım gün olarak yapacak. Öte yandan kurumsal firmalar başta olmak üzere pek çok özel sektör firması, 28 Ekim tarihinde yarım gün mesai yapacak. Cumartesi gününe denk gelen 29 Ekim tarihinde de kamu daireleri normal şartlarda da olduğu gibi çalışmalarını yapmayacak.

    Özel sektör firmalarında da pek çok yerin tatil ve yarım gün olarak çalışmalarını sürdüreceği 29 Ekim tarihinde kargolar hizmet vermeyecek.

        29 EKİMDE YURTİÇİ KARGO ÇALIŞIYOR MU

        28 Ekim'de kargo firmaları çalışmalarına devam ediyor. Fakat 29 Ekim tam gün resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak, işe bir günlüğüne ara verecekler. Yurtiçi Kargo çalışma saatleri: Yurtiçi Kargo hafta içi saat 08.30-18.00 arasında müşterilerine hizmet veriyor.

        29 EKİMDE PTT AÇIK MI

        PTT Kargo, resmi tatil olması nedeniyle 29 Ekim Cuma günü kapalı olacak. PTT Kargo hafta içi ve cumartesi günleri 08.30- 17.30 arası hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalıdır.

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        Haberler Güncel 29 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Sürat, MNG, PTT, Yurtiçi Kargo...
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