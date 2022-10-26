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    • Güncel
    • 26.10.2022 09:12
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    • 27.10.2022 12:15
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    SON DAKİKA: TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında tutuklama talebi

    Son dakika haberleri... TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza’ya sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirmişti. Ayrıca Savcılık, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fincancı Sulh Ceza’ya sevk edildi!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TTB Başkanı Korur'un, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ | VİDEO İZLE

    GÖREVDEN ALINMA TALEBİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.



    *İşte Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınma anları

    Açıklamada, "Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine' şeklindeki Ek 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılan TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

        TUTUKLAMA TALEBİ
        Fincancı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ!

        EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
        Ayrıca ikametinde 25 adet dolu 1 adet boş 9mm kısa browning tabanca fişeği ile 2 adet dolu 1 adet boş 7.62 mm kalaşnikof fişeğine ilgili karar gereği el konuldu.

        Bahse konu fişeklerle ilgili alınan Savcılık talimatı doğrultusunda Şebnem Korur Fincancı ve Kardelen F. Arıkan isimli şahısların 6136 Skm. suçundan ifadeleri alınacak.

        EVİNDEN ÇIKAN YASAKLI KİTAP



        Şebnem Korur Fincancı'nın evinden çıkan Mersin 3. Sulh Ceza Mahkemesince toplatma kararı verilen örgütsel döküman sayılan ve yasaklı olan kitap.

        KIZINDAN SKANDAL PAYLAŞIM


            Fotoğrafın büyük halini görmek için üzerine tıklayınız...

            Şebnem Korur Fincacı'nın kızı Kardelen Fincancı'nın yaptığı paylaşımdaki Türkiye tarihine hakaret eden skandal paylaşım.

            DOKTORLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

            Doktorlardan Fincancı'ya istifa çağrısı VİDEO

            Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah" iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. İftiraya tepkiler sürüyor. Tabipler Birliği il temsilcileri Fincancı'yı istifaya davet etti.

            NE OLMUŞTU?
            Terör örgütü PKK'nın kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.



            Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler dinmezken, skandal sözlerle kendini savunmaya çalıştı.

            TBB BAŞKANININ TSK'YA İFTİRA ATTIĞI ANLARI İZLE


            Söylediği sözler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Fincancı, pişkin sözler sarf etti..



                "ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"
                Fincancı'nın "Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben." ifadelerini kullanması tepki çekti.



                "KULLANILMIŞTIR DEMEDİM, ARAŞTIRILSIN DEDİM"
                Fincancı'nın açıklaması şu şekilde;
                "Bunu da eleştirmek isterim. Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum.

                Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine."

                SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
                Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

                Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.



                "TÜRKİYE'YE SORUŞTURMA AÇILMALI"
                Fincancı, Türkiye'nin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini de söyledi.

                TTB BAŞKANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI GÖZALTINA ALINDI!


                SKANDALLARI SAYMAK BİTMEYEN FİNCANCI'YA CHP DESTEĞİ
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı geçtiğimiz günlerde makamında ağırlamış ve samimi pozlar da vermişti.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında tutuklama talebi
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