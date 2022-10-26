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    • 26.10.2022 09:12
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    • 26.10.2022 09:40
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    SON DAKİKA: TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

    Son dakika haberleri... TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

    Fincancı gözaltına alındı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TTB Başkanı Korur'un, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

    Fincancı gözaltına alındı VİDEO

    GÖREVDEN ALINMA TALEBİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

    Açıklamada, "Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine' şeklindeki Ek 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

    EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
    Ayrıca ikametinde 25 adet dolu 1 adet boş 9mm kısa browning tabanca fişeği ile 2 adet dolu 1 adet boş 7.62 mm kalaşnikof fişeğine ilgili karar gereği el konuldu.

    Bahse konu fişeklerle ilgili alınan Savcılık talimatı doğrultusunda Şebnem Korur Fincancı ve Kardelen F. Arıkan isimli şahısların 6136 Skm. suçundan ifadeleri alınacak.

    NE OLMUŞTU?
    Terör örgütü PKK'nın kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.



        Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler dinmezken, skandal sözlerle kendini savunmaya çalıştı.

        Söylediği sözler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Fincancı, pişkin sözler sarf etti..



        "ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"
        Fincancı'nın "Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben." ifadelerini kullanması tepki çekti.



        "KULLANILMIŞTIR DEMEDİM, ARAŞTIRILSIN DEDİM"
        Fincancı'nın açıklaması şu şekilde;
        "Bunu da eleştirmek isterim. Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum.

        Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine."

        SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.



            "TÜRKİYE'YE SORUŞTURMA AÇILMALI"
            Fincancı, Türkiye'nin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini de söyledi.

            TTB BAŞKANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI GÖZALTINA ALINDI!


            SKANDALLARI SAYMAK BİTMEYEN FİNCANCI'YA CHP DESTEĞİ
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı geçtiğimiz günlerde makamında ağırlamış ve samimi pozlar da vermişti.

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
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