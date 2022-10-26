2022 TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI | toki.gov.tr kura ve başvuru sorgulama - TOKİ kura ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura sonuçları sorgulamaları hız kazandı. 14 Eylül tarihinde başlayan başvurular sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut detaylarını açıkladı. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. PEki, TOKİ başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte tüm merak edilenler...
2022 TOKİ KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.