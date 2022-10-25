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    • Güncel
    • 25.10.2022 10:09
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    • 25.10.2022 10:18
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    Finlandiya heyeti, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin iadesini görüşmek için bugün Türkiye'ye geliyor

    Son dakika haberi! Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek. Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Finlandiya heyeti Ankara’ya geliyor!

    İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ ve PKK'lı teröristlerle ilgili görüşme gerçekleştirmek üzere heyet gönderiyor.

    HEYET BUGÜN ANKARA'YA GELİYOR | VİDEO İZLE

    BUGÜN BİR ARAYA GELECEKLER
    Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri, bugün Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek.

    Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak. Ayrıca görüşmelerde, teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak.

    Öte yandan İsveç, Türkiye'ye terörle mücadele çalışmaları konusunda bir mektup göndermişti.

    14 ÖRNEĞE YER VERİLDİ
    6 Ekim'de Ankara'ya gönderilen ve İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek amacıyla somut adımlar attığına dair 14 örneğin yer aldığı mektubun detaylarına ulaşıldı.

    İsveç yönetiminden Ankara'ya gönderilen 6 Ekim 2022 tarihli bir mektupta, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin endişelerini gidermek için terör örgütü PKK'ya karşı terörle mücadele çabalarını hızlandırmak da dahil olmak üzere "somut adımlar attığı" ifade edildi.

    İki sayfalık mektupta, İsveç'in Haziran ayında Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı "mutabakatın uygulanmasına tamamen bağlı olduğunu" göstermek için attığı adımlardan 14 örneğe yer verildi. Ayrıca "üçlü anlaşmanın tüm temel unsurları üzerinde somut adımlar atıldığına" vurgu yapıldığı kaydedildi.

    PKK'YA KARŞI MÜCADELE
    Mektupta, "İsveç güvenlik ve terörle mücadele servisi Sapo, PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı ve Türkiye'nin istihbarat teşkilatı MİT ile görüşmek üzere Eylül ayında Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

        Ayrıca, "İsveç makamları PKK'nın İsveç'in ulusal güvenliğine yönelik tehditlerdeki ve organize suçtaki rolüne ilişkin yeni analizler yaptı, bu muhtemelen somut sonuçlara yol açacaktır" denildiği kaydedildi.

        SUÇ İADESİ ELE ALINACAK
        Ankara'nın talebi üzerine 31 Ağustos'ta 1 Türk vatandaşının iade edildiği, 2019'dan bu yana Türkiye'ye toplam 4 iade yapıldığı belirtilerek, "İsveç, Türk istihbaratını dikkate alarak ve İsveç yasaları ile Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'ne uygun olarak terör zanlılarına ilişkin bekleyen iade taleplerini ivedilikle ve kapsamlı bir şekilde ele almaya kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.

        TÜRKİYE'DE KRİTİK ZİRVE
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecileri sorularını cevapladı.

        Gazeteciler, "Firari FETÖ'cülerin İsveç'teki lüks yaşamları gündemde. Türkiye'den NATO üyeliği için destek bekleyen İsveç'in haklarında 3'er kez müebbet istenen bu firarilere ev sahipliği yapmasını, onlara kucak açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu sordu.

        Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:
        Tabii ki olumlu değerlendirmiyorum. Bu arada İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'randevu verin, gelsin' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez.

            Şu andaki yeni başbakanın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır; 'bizim terörü ve teröristleri barındırmamamız gerekir' diye açıklamaları var. Bu konudaki samimiyetlerini de biz tabii yapacağımız görüşmeyle test etmiş olacağız. Onların da hayrına, tüm insanlığın da hayrına olacaktır. Bizim duruşumuz değişmez. Çünkü terörle mücadelede tavizsiziz ve taviz vermeye de asla niyetimiz yok.

            ANKARA'YA GELMEYE HAZIRIM
            İsveç'in en büyük günlük gazetelerinden Aftonbladet'in haberine göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile mektup gönderdi.

            Mektupta Kristersson'un, "Umarım (NATO üyeliği) bu konu hakkında kısa süre içinde ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara'ya gelmeye hazırım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

            TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ
            Türkiye ile özellikle terörle mücadelede olmak üzere çeşitli düzeylerde iş birliğini derinleştirmek istediğini vurgulayan Kristersson'ın, "Türkiye'nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer tüm terör örgütleri ile bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz" dediği belirtildi.

            ANKARA'YA ZİYARETLER
            Kristersson'ın ayrıca, "Hükümetim, bu terörist grupların faaliyetlerini önlemek için Türkiye ile terörle mücadele iş birliğini yoğunlaştıracaktır. Bu alanda İsveç Güvenlik Polisi ve Adalet Bakanlığı'nın yakın zamanda Ankara'ya yaptığı ziyaretler, iş birliği için güçlü platformlar oluşturmayı başardı" ifadelerine yer verildi.

                İki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliği konusuna da değinen Kristersson'ın, "Kültür, ticaret ve diğer siyasi alanlarda daha fazla iş birliği yapmalıyız. Yeni hükümetimdeki bakanlar bu geniş gündemi ilerletmek için inisiyatif almaya istekli" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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