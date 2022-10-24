İyi Partili İlçe Başkanı Ahmet Ünal'a ev sahibinden dava: Kirayı ödemedi evi harabeye çevirdi

300 BİN LİRALIK HASAR

Evde 300 bin liralık hasar olduğunu ve İstanbul Adliyesi'ne giderek davacı olduğunu belirten Yılmaz, "Aidat borcunu ve kira alacağımı sorduğumda kapıyı yüzüme kapattılar. Yazdığım hiçbir mesaja cevap vermediler. Dairede 300 bin TL hasar var. Dava açtım, hukuki süreç devam ediyor. Tesisat sistemi evde besledikleri köpek sebebiyle tıkandı. Alt daireyi bu sebeple su bastı. Kendisi oy toplamak için adaletten bahsediyor. Bana yapılanlara karşı adalet nerede? Evimi harabeye çevirdi" dedi.

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