İyi Partili İlçe Başkanı Ahmet Ünal'a ev sahibinden dava: Kirayı ödemedi evi harabeye çevirdi

İstanbul Sarıyer'de bir lüks sitede oturduğu daireye 300 bin liralık zarar verdiği öne sürülen İYİ Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal, ev sahibiyle davalık oldu. Ev sahibi Funda Yılmaz, Ünal'ın yaklaşık 15 milyon lira değerindeki daireyi harabeye çevirdiğini belirterek dava açtı.
2 AYLIK EV KİRASI VE 2 YILLIK AİDATI ÖDEMEDİ
Dava konusu olay şöyle gelişti. Ünal, Sarıyer Tarabya'daki 350 metrekarelik daireyi sahibi Yılmaz'dan kiraladı. Yaklaşık 5 yıl kiracı olarak daireyi kullanan Ünal, hem 28 bin lira olan 2 aylık ev kirasını hem de 2 yıllık aidat ücreti olan 100 bin lirayı ödemedi.
Ev sahibi Yılmaz'ın tüm ısrarlarına rağmen ödeme yapmayan Ünal, daireyi de harabeye çevirdi. İddiaya göre Ünal, dairedeki prizleri söküp parkelere zarar verdi. Cam, ayna, pencere ve pencere kulplarını bile kıran Ünal, banyo küvetini, mutfakta dolapları ve fırını da kullanılmaz hale getirdi.