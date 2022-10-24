Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.10.2022 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2022 07:16
    ABONE OL

    İyi Partili İlçe Başkanı Ahmet Ünal'a ev sahibinden dava: Kirayı ödemedi evi harabeye çevirdi

    Son dakika haberi! İstanbul Sarıyer'de bir lüks sitede oturduğu daireye 300 bin liralık zarar verdiği öne sürülen İYİ Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal, ev sahibiyle davalık oldu. Sarıyer'de bir lüks sitede oturduğu daireye 300 bin liralık zarar verdiği öne sürülen Ünal'ın ev sahibi, "Kendisi oy toplamak için adaletten bahsediyor. Bana yapılanlara karşı adalet nerede? Evimi harabeye çevirdi" dedi.

    İyi Partili Ünal’a ev sahibinden dava!

    İstanbul Sarıyer'de bir lüks sitede oturduğu daireye 300 bin liralık zarar verdiği öne sürülen İYİ Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal, ev sahibiyle davalık oldu. Ev sahibi Funda Yılmaz, Ünal'ın yaklaşık 15 milyon lira değerindeki daireyi harabeye çevirdiğini belirterek dava açtı.

    2 AYLIK EV KİRASI VE 2 YILLIK AİDATI ÖDEMEDİ
    Dava konusu olay şöyle gelişti. Ünal, Sarıyer Tarabya'daki 350 metrekarelik daireyi sahibi Yılmaz'dan kiraladı. Yaklaşık 5 yıl kiracı olarak daireyi kullanan Ünal, hem 28 bin lira olan 2 aylık ev kirasını hem de 2 yıllık aidat ücreti olan 100 bin lirayı ödemedi.

    Ev sahibi Yılmaz'ın tüm ısrarlarına rağmen ödeme yapmayan Ünal, daireyi de harabeye çevirdi. İddiaya göre Ünal, dairedeki prizleri söküp parkelere zarar verdi. Cam, ayna, pencere ve pencere kulplarını bile kıran Ünal, banyo küvetini, mutfakta dolapları ve fırını da kullanılmaz hale getirdi.

        Yaşananlar üzerine ev sahibi Yılmaz, mahkeme yoluyla Ünal'ı daireden çıkarttı. Sabah'ta yer alan habere göre, eşyaların evden tahliye masrafı olan 32 bin lirayı ise ev sahibi ödedi.

        300 BİN LİRALIK HASAR
        Evde 300 bin liralık hasar olduğunu ve İstanbul Adliyesi'ne giderek davacı olduğunu belirten Yılmaz, "Aidat borcunu ve kira alacağımı sorduğumda kapıyı yüzüme kapattılar. Yazdığım hiçbir mesaja cevap vermediler. Dairede 300 bin TL hasar var. Dava açtım, hukuki süreç devam ediyor. Tesisat sistemi evde besledikleri köpek sebebiyle tıkandı. Alt daireyi bu sebeple su bastı. Kendisi oy toplamak için adaletten bahsediyor. Bana yapılanlara karşı adalet nerede? Evimi harabeye çevirdi" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor
        Haberler Güncel İyi Partili İlçe Başkanı Ahmet Ünal'a ev sahibinden dava: Kirayı ödemedi evi harabeye çevirdi
            SON DAKİKA