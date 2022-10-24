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    • 24.10.2022 08:05
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    • 24.10.2022 08:05
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    4/D’li temizlikçi, aşçı, güvenlik sözleşmeliye kadro geldi mi? 2022 taşeron sözleşmeli belediye işçilerine kadro gelecek mi?

    Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumlarının değerlendirilmesi bekleniyordu. 90 bin taşeron işçi için çalışmalarda sona yaklaşıldığının altı çizilmişti.

    takvim.com.tr
    2022 taşeron sözleşmeli belediye işçilerine kadro gelecek mi?

    Kamuda çalışan sözleşmeli ve taşeron işçiler kadroya geçp geçemeyecğini emrak ediyor. 90 bin taşeron işçinin yanı sıra yaklaşık 600 bin sözleşmeli işçi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki; taşeron ve sözleşmeli belediye işçilerine kadro gelecek mi?Belediye işçilerine sözleşmeliye kadro geldi mi? İİşte tüm merak edilenler...

    TAŞERON SÖZLEŞMELİYE KADRO GELDİ Mİ?

    TBMM'nin açılmasıyla taşeron ve sözleşmeli işçilere kadro için düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor.

    BAKAN BİLGİN'DEN MÜJDE

    Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız

        KİMLERİ KAPSIYOR?

        İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi meselesi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık, Cumhurbaşkanımızla nihai değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 696 sayılı kanunun dışında kalanların kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık. Kapsam dışı kalan 90 bin civarındaki personelin kamuda kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma tamam. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim.

        MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILACAK?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman açılacağı Resmi Gazete yayımlanan karar ile belli oldu. Buna göre Meclis'in 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başlayan tatili 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleşecek toplantı ile son bulacak.
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        Haberler Güncel 4/D’li temizlikçi, aşçı, güvenlik sözleşmeliye kadro geldi mi? 2022 taşeron sözleşmeli belediye işçilerine kadro gelecek mi?
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