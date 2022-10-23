Yarın Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 24 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Sözleşmeli işçiye kadro, kredi faizleri, EYT...

SÖZLEŞMELİ İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ ÇIKACAK MI?

Türkeş aynı zamanda kadro bekleyen sözleşmeli işçiler ile ilgili olarak "Kamuda yaklaşık 550 bin personel kadro bekliyor. Tabi sayı bu kadar fazla olunca çalışmada çok dikkat çekiyor. Bakan Bilgin sendikalarla bir araya gelip bir çalışma hazırlamıştı. Temaslar gerçekleştirmişti. Tüm bu temasların kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor." dedi.