Kabine toplantısı için sayılı saatler kala toplantıda ele alınacak konular merak ediliyor. Özellikle kadroya geçmek için heyecanlı bir bekleyiş içinde olan sözleşmeli işçiler Kabine toplantısında konunun ele alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki, Yarın Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 24 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Sözleşmeli işçiye kadro, kredi faizleri, EYT...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısı 24 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek.
KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR VAR?
Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine toplantısında gündemin ekonomi ağırlıklı olması bekleniyor.
Merkez bankası üç kez üst üste faiz indirimi kararı almış, faiz oranı 10,5 seviyesine çekilmişti. Bu karar da kabine toplantısında gündeme gelecek.