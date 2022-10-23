Başkan Erdoğan hepsini açacak! Diyarbakır'a dev yatırım: 'Surlarda Diriliş' başlıyor

ÇERMİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Büyükşehir Belediyesi, kent mimarisine uygun olarak inşa ettiği Çermik Belediyesi hizmet binasının yapımını tamamladı.

Vatandaşların belediye hizmetlerini daha iyi bir ortamda almaları için projelendirilen belediye hizmet binasıbodrum, zemin ve 3 kat ile birlikte 3 bin 360 metrekare alandan oluşuyor.

Melike Belkıs Kaplıcaları, doğası ve tarihi eserleri ile önemli turizm potansiyeline sahip olan Çermik'te sokak sağlıklaştırma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla ilçenin çehresini değiştirdi.

Başkan Erdoğan, Çermik Belediyesi'nin yeni hizmet binasının da açılışını gerçekleştirecek.

OKUL VE YURT YENİLEME

Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği çalışmalar arasında Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında bakım ve onarımını yaptığı Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ile 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu ve Kiptaş Lisesi'nin yurtları da yer alıyor.