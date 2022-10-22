Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.10.2022 12:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2022 12:04
    ABONE OL

    Kimler emlak vergisinden muaf? gib.gov.tr emlak vergisi sorgulama | Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları 2022

    Emlak vergisi muafiyeti şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle emekliler muafiyet şartları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları neler? Emlak vergisi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları 2022

    Emlak vergisi muafiyeti şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle emekliler muafiyet şartları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları neler? Emlak vergisi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLABİLİR?

    Emekliler,
    Hiçbir geliri olmayanlar,
    Engelliler,
    Gaziler,
    Şehitlerin dul ve yetimleri.

    EMLAK VERGİSİ MUAFİYET ŞARTLARI NELER?

    -Türkiye sınırları içinde sahip olunan konutun (imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması.

    -Sadece tek bir konuta (mesken) sahip olunması.

        2022 EMEKLİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYET ŞARTLARI NELER?

        Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alan emeklilerin sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri için, belirtilen aylıkların dışında, başka gelirlerinin olmaması gerekiyor.

        Ancak emekli maaşı dışında, sadece menkul sermaye iradı (örneğin banka faizi, temettü gibi) elde eden emekliler için özel bir durum var. Buna göre 2021 yılındaki söz konusu gelirleri 53 bin liradan az olan emekliler, 2022 yılında 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri için emlak vergisi ödemeyecekler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Malatya’daki yatırımlar hizmete açılıyor!
        Haberler Güncel Kimler emlak vergisinden muaf? gib.gov.tr emlak vergisi sorgulama | Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları 2022
            SON DAKİKA