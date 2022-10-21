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    • 22.10.2022 06:19
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    • 22.10.2022 06:19
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    İstanbul'da FETÖ'ye yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

    Son dakika haberi! İstanbul'da FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda yakalanan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FETÖ’ye dev operasyonda flaş gelişme!

    İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

    Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 1'ine de ev hapsi cezası verildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da FETÖ'ye yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
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