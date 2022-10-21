Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.10.2022 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2022 08:32
    ABONE OL

    10 Ekim TOKİ arsa ve iş yeri kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Sosyal Konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

    TOKİ başvuru işlemleri eylül ayında başlamıştı. İlk etapta ev başvuruları başladı. Sosyal konut başvuru işlemleri ise 31 Ekim günü son buluyor. 10 Ekim günü ise arsa ile işyeri başvuruları başlıyor.

    takvim.com.tr
    2022 TOKİ Sosyal Konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ arsa ve iş yeri kuraları ne zaman çekilecek?

    TOKİ başvuru işlemleri eylül ayında başlamıştı. İlk etapta ev başvuruları başladı. Sosyal konut başvuru işlemleri ise 31 Ekim günü son buluyor. 10 Ekim günü ise arsa ile işyeri başvuruları başlıyor.

    TOKİ ARSA - İŞYERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Konut başvuru süreci ardından arsa ve işyeri başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Son başuru günü ise 7 Kasım olarak duyuruldu.

    İşyeri başvurusunda bulunacaklar E-Devlet, il merkezindeki Halk Bankası, ilçelerdeki Ziraat Bankası Şubelerinden alınacak.

    Arsa başvuruları da Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

    Arsa ve işyeri başvuru bedelleri de belli oldu. İşyeri için başvuru bedeli 2 bin TL iken arsa başvuru bedeli de 500 TL olarak duyuruldu.

        TOKİ ARSA - İŞYERİ FİYATLARI

        Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci tip ise hisseli parseller. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle sunulacak.

        İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. 351 bin liradan alınabilecek 350 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

        TOKİ ARSA VE İLK İŞYERİ KURASI NE ZAMAN?

        Başvuruların 7 Kasım günü sona ermesinin ardından kuralar noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekiliş tarihi henüz belli değil. güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’den Adana’da yurt fiyaskosu!
        Haberler Güncel 10 Ekim TOKİ arsa ve iş yeri kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Sosyal Konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
            SON DAKİKA