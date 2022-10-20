pa.edu.tr | 2022 PMYO mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı, hangi tarihte ilan edilecek?

Binlerce polis adayı uzun zamandır PMYO mülakat sonuçlarını bekliyor. Günler ilerledikçe aramalar daha da sıklaşıyor. Peki, PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
PMYO mülakat sonuç tarihi henüz açıklanmış değil. Geçen yıl sonuçlar kasım ayının ilk haftasında açıklanmıştı. Bu yılda gözler kasım ayına çevirlmiş durumda.
Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.