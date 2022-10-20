KPSS genel kültür genel yetenek ne zaman açıklanacak? | ÖSYM AİS KPSS SONUÇ SORGULAMA | KPSS 2021 GEÇEN SENE saat kaçta açıklandı?

2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapıldı.
2021 KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?
Geçen sene KPSS saat 09.15'ten sonra açıklanmıştı. 21 Ekim 2022 KPSS sonuçlarının ise yine sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.