Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den sistematik "kimyasal silah" yalanı! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma

HDP'NİN VEKİLİ TERÖRİST KANALINDA KONUŞTU: ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE KALKAN OLDU

Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin vekili Ayşe Acar Başaran, örgütün kanalında, Türkiye'yi suçlayan skandal ifadeler kullandı.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

Irak'ın kuzeyinde 17 PKK'lı teröristin 'kimyasal silah ile' öldürüldüğünü öne süren Başaran, "Bu ilk defa Türkiye'nin işlediği bir suç değil." dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde SİHA'lar ile teröristleri hedef alan operasyonlarını 'insanlık suçu' olarak nitelendiren HDP vekili, "Türkiye, uluslararası hukuku ayaklar altına alıyor" diye konuştu.





Terör örgütü PKK kanalının KJ metninde, "İşgalci Türk devleti 17 gerillayı kimyasal silahla şehit etti" denilerek skandal ifadelere kullanıldı.

KİMİN VEKİLİ? HDP'Lİ BAŞARAN TÜRKİYE'Yİ 'KATLİAM' YAPMAKLA SUÇLADI

Terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediği yalanını söyleyen Başaran, "Kimyasal silah kullanmak bir savaş suçu olarak karşımızda duruyor. İnsanlığa karşı bir suç işlenmiş oluyor. Ne Türkiye ne de dünya kamuoyunda gereken düzeyde bir tepki açığa çıkmadı." ifadelerini kullandı.



Çukur eylemleriyle şehirlere huzurun geldiğini görmezden gelerek PKK güzellemesi yapan Başaran, "Türkiye'de, Avrupa'da tepkiler ortaya çıktı ama olayın vahameti karşısında yeterli değil. Bu ilk defa Türkiye'nin işlediği bir suç değil. Cizre'de insanlar diri diri yakılırken de bu suç işlenmişti. Türkiye'de kayyumlarla, Kürt halkının iradesini gaspederek uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor. İmralı'da Sayın Öcalan üzerinde kesintisiz uygulanan tecritte hukuku ayaklar altına alıyor. Mesele Kürtler olunca, tepkiler yeteri kadar açığa çıkmıyor. Özellikle Kuzey Doğu Suriye'de sistematik olarak gerçekleştirilen SİHA katliamlarının yapılması, Türkiye gücünü sessizlikten alıyor." şeklinde konuştu.