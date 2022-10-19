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    • 20.10.2022 13:15
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    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'den sistematik "kimyasal silah" yalanı! MSB'den net yanıt

    Son dakika haberi! Türkiye'nin kendi sınırları ve sınır dışındaki operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın elebaşları siyasi ayak HDP'ye "Türkiye kimyasal silah kullanıyor" yalanını söyleyin emrini verdi. HDP'liler sistematik yalana başladı. PKK'nın kanalına çıkarak Türkiye'yi suçlayan HDP'li Ayşe Acar Başaran'ın ardından, TBMM'deki Amasra maden kazasının araştırılmasına ilişkin önergelerin birleştirilerek ele alındığı oturumda, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, AK Parti sıralarına doğru "Saddam'dan bir farkınız kalmadı, sonunuz da öyle olacak." skandal sözlerle tehditler savurdu. Terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve TTB Başkanı Fincancı da alçak ifadelerle devleti suçladı. İftiralara Milli Savunma Bakanlığı sert bir yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    HDPKK’dan sistematik kimyasal silah yalanı!
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    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki en kritik terör hedeflerinden Zap Vadisi'ndeki Mehmetçik Tepe'yi büyük ölçüde kontrol altına alarak örgütün stratejisini parçaladı.

    PKK KANALINDA SKANDAL SÖZLER | VİDEO İZLE

    Pençe-Kilit Operasyonu ile bölgede 380'nin üzerinde terörist ve 500'den fazla mağara ve sığınak imha edildi. Mehmetçik Tepe'nin büyük ölçüde kontrol alınmasıyla Zap Vadisi'ndeki terör üslerine 'kilit' vuruldu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda PKK mensubu 17 terörist daha öldürüldü.

    TERÖR ÖRGÜTÜNDEN SİSTEMATİK HDP'YE KİMYASAL YALAN EMRİ
    Türkiye'nin kendi sınırları ve sınır dışındaki operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın elebaşları siyasi ayak HDP'ye "Türkiye kimyasal silah kullanıyor" yalanını söyleyin emrini verdi.

    HDP'NİN VEKİLİ TERÖRİST KANALINDA KONUŞTU: ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE KALKAN OLDU
    Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin vekili Ayşe Acar Başaran, örgütün kanalında, Türkiye'yi suçlayan skandal ifadeler kullandı.

    TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HAKKINDA SKANDAL SÖZLER
    Irak'ın kuzeyinde 17 PKK'lı teröristin 'kimyasal silah ile' öldürüldüğünü öne süren Başaran, "Bu ilk defa Türkiye'nin işlediği bir suç değil." dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde SİHA'lar ile teröristleri hedef alan operasyonlarını 'insanlık suçu' olarak nitelendiren HDP vekili, "Türkiye, uluslararası hukuku ayaklar altına alıyor" diye konuştu.



    Terör örgütü PKK kanalının KJ metninde, "İşgalci Türk devleti 17 gerillayı kimyasal silahla şehit etti" denilerek skandal ifadelere kullanıldı.

    KİMİN VEKİLİ? HDP'Lİ BAŞARAN TÜRKİYE'Yİ 'KATLİAM' YAPMAKLA SUÇLADI
    Terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediği yalanını söyleyen Başaran, "Kimyasal silah kullanmak bir savaş suçu olarak karşımızda duruyor. İnsanlığa karşı bir suç işlenmiş oluyor. Ne Türkiye ne de dünya kamuoyunda gereken düzeyde bir tepki açığa çıkmadı." ifadelerini kullandı.

    Çukur eylemleriyle şehirlere huzurun geldiğini görmezden gelerek PKK güzellemesi yapan Başaran, "Türkiye'de, Avrupa'da tepkiler ortaya çıktı ama olayın vahameti karşısında yeterli değil. Bu ilk defa Türkiye'nin işlediği bir suç değil. Cizre'de insanlar diri diri yakılırken de bu suç işlenmişti. Türkiye'de kayyumlarla, Kürt halkının iradesini gaspederek uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor. İmralı'da Sayın Öcalan üzerinde kesintisiz uygulanan tecritte hukuku ayaklar altına alıyor. Mesele Kürtler olunca, tepkiler yeteri kadar açığa çıkmıyor. Özellikle Kuzey Doğu Suriye'de sistematik olarak gerçekleştirilen SİHA katliamlarının yapılması, Türkiye gücünü sessizlikten alıyor." şeklinde konuştu.

        HDP'Lİ PEKGÖZEGÜ'NDEN TBMM'DEN ALÇAK TEHDİT: SADDAM'DAN BİR FARKINIZ KALMADI, SONUNUZ DA ÖYLE OLACAK
        HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, AK Parti sıralarına doğru "Saddam'dan bir farkınız kalmadı, sonunuz da öyle olacak." diye seslenmesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "85 milyonun kardeşliğini bu dile rağmen devam ettireceğiz. Ancak ya bu ifadesini yanlış duyduğumuzu revize ederek söylesin ya da zapta geçmesine razı olsun." dedi.

        Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime verdiği aranın ardından Pekgözegü'ye yerinden söz verdi.

        Alçak ifadelere devam eden Pekgözegü, "Dün gece Twitter üzerinden çeşitli görüntüler izledim, kimyasal silah kullanıldığına dair çeşitli videolar gördüm ve gerçekten bütün geceyi çok huzursuz geçirdim. Kürt kardeşliğinden bahsedilirken ben şunu söyledim: 'Saddam'dan bir farkınız kalmadı.' demek istedim çünkü orada kullanılan yöntemleri, Kürtlere karşı kullanılan yöntemleri kastettim ve bu amaçla bir cümle kurdum." açıklamasında bulundu.


        KANDİL'İN EMRİNİ YERİNE GETİRİYORLAR! DEMİRTAŞ DA KATILDI
        Terörden tutuklu bulunan Demirtaş da Kandil'in emrine kulak verdi. Terör örgütü PKK'nın yalanlarını devleti suçlayan Demirtaş, "Sosyal medyada PKK'lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar. Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır." dedi.



        6'LI MASAYA TEHDİT
        6'lı masaya da çağrı yapan Demirtaş, "Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır. Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu, savaş politikasında sınır tanımayan AKP-MHP iktidarı olur. Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur. Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

            TTB BAŞKANI FİNCANCI'DAN TSK'YA SKANDAL SUÇLAMA
            HDP'nin ittifak ortağı CHP tarafından büyük destek gören Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

            Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." diye konuştu.

            "TÜRKİYE'YE SORUŞTURMA AÇILSIN" TALEBİ
            Fincancı, Türkiye'nin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini de söyledi.

            EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ CHP!
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında ağırlamış ve samimi pozlar da vermişti.

            CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU DA SKANDAL İDDİALARI SAVUNDU
            CHP'li Sezgin Tanrıkulu da skandal iddiaları savunarak TSK'yı hedef alan bir paylaşım yaptı.Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur.Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım.Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." dedi.

                MSB'DEN YALANLAMA:
                Milli Savunma Bakanlığı da terör yandaşlarının yalanına sert bir yanıt verdi.

                Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır." denildi.

                MSB'nin açıklaması şu şekilde;

                Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK'nın terörle mücadelesinin artan bir şiddet ve tempoda, azim ve kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

                Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

                "Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekat ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında, sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet göstermektedir. Tüm bu dezenformasyon çabaları Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur."

                Açıklamada, TSK'nın, terörle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürmeye azimli ve kararlı olduğunun altı çizildi.

                AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
                AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklar olduğunu belirtti.

                AK PARTİ'DEN İFTİRAYA TEPKİ | VİDEO İZLE

                Çelik, terör örgütüne karşı "kimyasal silah kullanıldığı" iddialarına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

                TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, "alçak bir iftira şebekesinin parçası olduğunu" ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

                "Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir.

                TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."


                TERÖRÜ AKLAMA ÇABASI
                Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır." ifadelerini kullandı.

                Kalın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

                "Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

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