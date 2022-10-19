Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidecek: Zengilan Uluslararası Havaalanı açılıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN SEFERİ | VİDEO İZLE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Aliyev ile Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak, ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.
Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
ZENGİLAN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA İNEN İLK DEVLET BAŞKANI OLACAK
Başkan Erdoğan, açılışı yapılacak Zengilan Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı olacak.
Temeli 26 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atılan Zengilan Havalimanı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 1,5 yılda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik uçuş 9 Eylül'de gerçekleştirildi.