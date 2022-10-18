SON DAKİKA: Ankara merkezli dev FETÖ operasyonu! 704 gözaltı kararı

Yaklaşık 3 ile 6 bin lira arasında Türkiye'deki örgütün ayakta tutulabilmesi için yapılan bir sistem. Kartsız işlem, kargo içine gizleyerek ve buluşarak verildi.

704 gözaltı kararı alındı, 543 kişi yakalandı.

59 ilde eş zamanlı icra edildi. Operasyonla ilgili ayrıntılar EGM tarafından paylaşılacak. Buradaki yolun Para miktarından çok, sürecin deşifre edilmesi, güncel yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesi önemlidir.