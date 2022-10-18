SON DAKİKA: Ankara merkezli dev FETÖ operasyonu! 704 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyona 15 Temmuz hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü hainler tarafından rehin alınıp başına ateş edilen dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın ismi verildi.
İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
FETÖ terör örgütüne düzenli para transferinde bulunulduğu anlaşıldı. Gerek kargo gerek bankamatik üzerinden gerçekleştirilen para trafiği yurt dışı kaynaklıdır.
Yaklaşık 3 ile 6 bin lira arasında Türkiye'deki örgütün ayakta tutulabilmesi için yapılan bir sistem. Kartsız işlem, kargo içine gizleyerek ve buluşarak verildi.
704 gözaltı kararı alındı, 543 kişi yakalandı.
59 ilde eş zamanlı icra edildi. Operasyonla ilgili ayrıntılar EGM tarafından paylaşılacak. Buradaki yolun Para miktarından çok, sürecin deşifre edilmesi, güncel yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesi önemlidir.