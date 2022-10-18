4/D’li temizlikçi, aşçı, güvenlik sözleşmeliye kadro geldi mi? 2022 taşeron sözleşmeli belediye işçilerine kadro gelecek mi?

KİMLERİ KAPSIYOR?

İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi meselesi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık, Cumhurbaşkanımızla nihai değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 696 sayılı kanunun dışında kalanların kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık. Kapsam dışı kalan 90 bin civarındaki personelin kamuda kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma tamam. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim.