Muharrem İnce mangır medyasını topla tuttu: Öldüğüm zaman belki beni haber yaparlar! Demokrat medyaymış geçiniz bunları

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ve onun mangır medyasını topa tutmaya devam ediyor. FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olan İnce, kendi haberlerinin CHP'ye yakın medyada çıkmamasını eleştirdi.
"ÖLÜRSEM BELKİ HABER YAPARLAR"
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce "TELE 1'de KRT'de hiçbir haberimi göremezsiniz. Ölürsem belki yaparlar. Başka türlü yapamazlar. Haber yapamazlar çünkü parasını keserler. Bunlar demokrat medyaymış geçiniz." ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini ve "Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında olmalıydık" açıklamasına sert tepki gösterdi.
İnce yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun ABD'de bunu söylemesi; ABD'nin yanında olduğunu, Yunanistan'a yığınak yapmasının da yanında olduğunun göstergesidir. Biz Amerika'dan yanayız demek, güneyimizdeki YPG, PKK'dan da yana olmaktır" şeklinde konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini Orhangazi'de yaptığı açıklama ile eleştirdi. Muharrem İnce Bursa gezisine başladığı Orhangazi'de esnaf ziyareti yaptı buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.
"ERDOĞAN'IN UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDAKİ TUTUMU DOĞRU"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Orhangazi'de yaptığı açıklamada; Memleket Partisi olarak "ne Amerikancı ne de Rusçu olmadıklarını" belirterek, "Önce bunu belirtelim. Dünyada bir savaş var. Ukrayna Rusya savaşı. Biz Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyoruz ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna Rusya savaşında taraf kalmayı bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi. 2.Dünya Savaşında İsmet Paşa Türkiye'yi savaşa sokmadı. Biz farklı bir siyasi partiyiz. Doğru bildiğimize doğru, yanlış bildiğimize yanlış diyoruz. Ama gidip Amerika'da "Ukrayna'nın tarafında olmalıyız" deyip, Türkiye Devleti'nin tarafsız kalıp arabulucu politikasını yerle yeksan etmek Amerika'ya göz kırpmak. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Bunu biz çok tehlikeli buluyoruz. Amerika'ya gidip "Ukrayna'dan yana olmalıyız" demek, "Biz Amerika'dan yana olmalıyız" demektir." dedi.