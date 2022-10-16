Pastırma yazı ne zaman, hangi gün başlıyor? Pastırma sıcakları hangi ay başlar, kaç gün sürer 2022?

2022 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR, NE KADAR SÜRER?

2022 yılında pastırma sıcaklarının kasım ayının ikinci haftası yaşanması bekleniyor.

Takvime göre, 11 Kasım olarak ifade edilen pastırma sıcakları yaklaşık olarak 15 ila 30 gün sürer.