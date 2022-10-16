Pastırma yazı ne zaman, hangi gün başlıyor? Pastırma sıcakları hangi ay başlar, kaç gün sürer 2022?

Sonbahar günleri yaşanırken serin havalar kendisini hissettirmeye başladı ve özellikle sıcak havaları seven vatandaşlar umutlarını pastırma sıcaklarına bağladı. Ülkemizde bu şekilde adlandırılan pastırma yazı hangi tarihte yaşanacak? İşte detaylar!
2022 PASTIRMA YAZI NEDİR?
Halk arasında pastırma yazı olarak adlandırılan pastırma sıcakları havaların soğuduğu döneme geçişin yaşandığı Kasım ayında yaşanan mevsimsiz sıcakları ifade etmek için kullanılır. Pastırma Yazı, takvimlerde 11-26 Kasım, halk takvimlerinde ise 1-30 Kasım arası yaşanan mevsimsiz yüksek sıcaklar olarak biliniyor.
Halkın kış mevsiminin başlangıcı olan kasım ayını kapsayacak şekilde tanımladığı Pastırma Yazı soğuk döneme doğru geçişte ani sıcak hava baskınlarını ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda halk arasında yazdan kalma günleri olarak tabir edilen sıcak günlerdir.